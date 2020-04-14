信邦貿聯攻醫材 搶藍海商機

全球新冠肺炎確診人數仍逼近200萬大關，歐美部分重災區更因疫情在短時間內爆發，導致當地醫療資源短缺，尤其呼吸器等醫材吃緊，意外帶動信邦（3023）、貿聯-KY（3665）等個股營收表現。

連接器大廠信邦不但工業、通訊及汽車等受疫情影響較大的產業未傳出砍單消息，更受惠全球呼吸器缺貨潮引爆市場需求，信邦的醫療用急單湧入，全年表現可望優於預期。信邦3月營收16.23億元，年增6.71％，第一季營收同樣高達45.12億元，年增11.29％，雙雙創下歷年同期新高，法人認為，信邦產能主要集中於大陸地區，隨大陸廠有序復工，且工業、能源及醫療產品維持高檔表現下，第二季營收上看50億元，有望挑戰去年第三季的歷史高峰。

此外，線束大廠貿聯-KY因歐美地區占比較高，第一季受到疫情影響營收表現，年減9.54％，所幸在各國居家防疫期間，資料中心、筆電等連接器需求展現，加上體溫偵測線束等醫療用線出貨也略微增溫，替營運提供支撐力道。貿聯-KY於8日也宣布完成與新加坡業者Speedy Industrial的100％股權收購案，自7日起正式認列營收與獲利，貿聯-KY透過此收購案持續實現全球在地生產目標。