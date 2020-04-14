各擁利基 矽力、精測前景優

國安基金信心喊話奏效，加上美股費半指數收紅，台股14日飆漲233點，順利攻克10,300點關卡，盤面高價族群功不可沒，其中，電源管理IC廠矽力-KY（6415）、晶圓測試板及探針卡廠精測（6510）氣勢非凡，股價雙雙勁揚逾7％。

矽力-KY技術領先同業，經歷中美貿易戰後，中國積極扶植半導體產業，公司有望長期受惠轉單效應，成長動能可期，再加上中國全力發展5G產業，矽力-KY亦是最直接受惠的廠商之一。

矽力-KY在中國去美化大趨勢的推波助瀾下，今年營運可望逐季成長。綜觀各產品線，5G產品線受惠基地台建置，預期年底前將貢獻營收5％；固態硬碟（SSD）產品線受惠資料中心建置，成長力道可觀；電視與筆電部分，受惠宅經濟發酵，營運狀況也不錯。手機AC與DC charger方面，目前矽力-KY鎖定中國前四大手機廠，預計在今年底前出貨。

第一季原為探針卡需求淡季，然精測因終端客戶大力推動新品上市，帶動其2、3月營收顯著升溫，單月營收各較去年同期大增88.8％、68.1％，加上通訊以外產品比重提升，淡季效應不若過往明顯，首季營收達9億元大關，年增48.5％。

精測憑著銲墊間距（Pad Pitch）可達80微米的技術優勢，大舉搶攻5奈米晶圓測試板，小於80微米Pad Pitch的產品比重已於去年第四季明顯拉升，預期客戶將陸續朝此方向著墨，有利其平均銷售價格（ASP）走高。此外，精測的垂直式探針卡（VPC）已獲IC設計大客戶採用，營收占比逐步攀高中。