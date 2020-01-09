上銀、玉晶光股價猛 認購嗆辣

美伊戰事和緩及美股上揚，台股9日呈現強勢反彈走勢，指數收高11,970.63點、上揚1.3％，而上銀（2049）、玉晶光（3406）兩檔高價股獲短線買盤追價，呈現強勢攻堅行情；上銀收盤價280元大漲6.06％，玉晶光收高608元、勁揚6.29％，帶動相關認購權證交投活絡。

上銀2019年營收202.04億元，年減幅為31.12％，仍高於200億元，而12月有半導體、3C及5G設備相關客戶的短單，單月營收為13.23億元，略優於11月的12.78億元，年減幅為22.01％。外資法人去年12月保守看待工具機產業將到2021年才會有顯著回溫，調降其目標價。

上銀去年業績減弱主要是受到美中貿易戰影響，但上銀高層在去年11月間法說會時釋出，2020年有新專案及新產品，營運將逐漸好轉，近期美中兩國元月中旬將將簽署第一階段協議，具轉機題材。消息面近期接獲5G設備相關業者短單及急單，部分產線將於過年期間加班。

玉晶光2019年營收達120.4億元，較前年的79.26億元業績年增幅達51.9％，也是歷史新高，12月營收11.28億元維持在高檔，年增幅87.95％及月減幅4.91％，而第4季淡季不淡，單季營收為37.82億元，雖季減幅25.21％，仍為歷年同期新高。2019年前三季稅後盈餘15.23億餘元，EPS達15.13元，優於2018年全年獲利9.35億餘元及EPS 9.38元，之前公布自結11月獲利2.14億餘元、單月EPS達2.09元，全年獲利將再攀升。

玉晶光去年以23億元資金購買機台設備，大舉擴充廈門廠產能，在新產能挹注下，有利於今年搶攻中高階智慧型手機；而今年5G手機將帶動換機潮，玉晶光已是iPhone、iPad鏡頭的第二大供應商，估計八成營收占比來自蘋果，市場看好今年整體業績成長動能強。