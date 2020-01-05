中信金、兆豐金 法人看好

台股近期遭遇國際變數亂流，漲多的科技類股波動加劇，不免讓市場風險意識急速升溫，相對地，原本基期較低，且股性較為穩定的金融類股開始獲得資金關愛，法人指出，銀行業2020年展望為金融股中較佳者，看好中信金（2891）、兆豐金（2886）後市。

在目前處於低利率環境下，本土大型投顧金融產業分析師預期，台灣銀行業者2019年現金股利殖利率達3.9％，仍具有吸引力，且有三大優勢：一、資產品質穩健，壞帳違約風險有限；二、2020年本業展望穩定；三、資本部位充足。

雖然台灣保險業者帳面價值於2019年大幅增加，隱含股價淨值比較台灣銀行業者相對較低，但投顧法人對保險業者維持中性看法，主要考量三樣要素：一、長期經常性收益率承壓。二、新台幣兌美元走強且無本金交割遠期外匯（NDF）成本增加，可能導致避險成本升高。三、資本適足率（RBC）短期仍受到股市波動，以及長期仍可能受到IFRS17會計準則實施的影響。

整體而言，台灣銀行業者現金股利殖利率穩定，2020年展望穩健，法人預期，台灣銀行業者2020年獲利將達3,850億元、年增4％，主要動能來自放款年增5～8％、淨利息收益率成長持平、手續費收入年增8％，以及信用成本為20個基點。

雖然因價格競爭與美國聯準會2019年降息，導致新台幣／外幣利差下滑，可能造成淨利息收入持平，但研究機構預期，台商產線遷移與房貸增加，將帶動放款穩健成長。此外，結構性債券及海外債券將是2020年財富管理業務的主要商品，可望為手續費收入提供支撐。

另一方面，本土投顧龍頭認為，債券部位的交易收入將抵銷換匯換利（CS）交易收入下滑之影響。整體而言，法人看好台灣銀行業者獲利能力維持穩健，將支撐其現金股利殖利率維持在3.9％，優於台股大盤的3.8％。