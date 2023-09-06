強強聯手！聯發科採台積3奈米晶片設計定案

手機晶片龍頭聯發科（2454）與晶圓代工龍頭台積電（2330）7日共同宣布，首款採用台積電3奈米製程生產的產品-天璣（Dimensity）旗艦晶片已成功完成設計定案（tape out），並預計2024年進入量產。

台積電與聯發科長期保持緊密且深度的戰略合作關係，充分發揮各自在晶片設計和製造方面的獨特優勢，共同打造擁有高性能、低功耗特性的高效能旗艦晶片，攜手拓展全球終端裝置與設備版圖。

聯發科總經理陳冠州表示，聯發科在全球旗艦市場的策略佈局上，致力使用全球最先進的技術，為使用者打造尖端科技產品。台積電穩定且高品質的製造能力，讓聯發科技在旗艦晶片的優異設計得以充分展現。

對比華為Mate 60 pro 採中芯N＋2、類7奈米製程，聯發科旗艦級晶片已迭代至3奈米，在硬體規格上，將能提供更佳的使用者體驗。另外市場傳高通的Snapdragon 8 Gen 4行動處理器將由台積電與三星共同生產，未來高階晶片市場不僅是手機晶片製造商的戰場，也有晶圓代工廠背後的較勁。

台積電3奈米製程技術，相較於5奈米，在邏輯密度部分增加約6成，在相同功耗下速度提升18％。N3家族不僅為高效能運算及行動應用提供完整平台支持，還擁有更強化的效能、功耗及良率。

聯發科預計首款採用台積電3奈米的天璣旗艦晶片將於2024年下半年上市，為新世代終端裝置注入強大實力，帶動使用者體驗邁向新篇章。

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