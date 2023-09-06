群創跨足半導體封裝 秀成果

面板雙虎拚轉型，今年雙雙參加半導體展，大秀技術成果。群創將首度展出面板級扇出型封裝技術，未來計畫有一座3.5代廠投入量產，此外旗下睿生光電也將展出一站式工業應用檢測服務，為AXI產業增添新動能。

群創活化舊世代產線，擴大布局非顯示領域商機，運用3.5代產線跨入半導體封裝開發。群創可望透過TFT製程經驗、技術，補足晶圓廠、印刷電路板廠之間的導線層技術差距，7日將攜手工研院舉行記者會，展出技術開發成果。

睿生光電攜手半導體檢測系統廠智誠實業，展出一系列X光數位平板感測器及其於AXI系統應用情境，採用特殊光學引擎的PACT（Partial-Angle Computed Tomography）檢測設備，主要應用於面板級封裝（Panel Level Package，PLP）與第三代化合物半導體碳化矽相關檢測。

此外，今年睿生與工研院綠能所共同開發，國內首款「14×17鈣鈦礦X光平板感測元件」，其技術具備更佳的可撓性、大面積及均勻性、高溫穩定性和高X光耐受性，適用於各式的非破壞檢測應用。同時，雙方也共同合作開發先進半導體碳化矽晶體檢測技術，將攜手開創X光平板感測器領域的新機會。

友達旗下的友達宇沛將於半導體展，展出「碳管理」、「水處理」及「節能智能化控制技術」等全方位綠色製造整合服務，攜手半導體產業加速達成淨零減碳目標。友達宇沛「ACA碳管理平台」，幫助企業快速整合內部資源與營運數據，不僅涵蓋整個企業碳管理的所有範疇，包含組織型碳盤查、產品碳足跡和供應鏈碳排放，亦能進行減碳計畫的專案管理和成效追蹤，更可結合國際碳定價工具，模擬碳排成本，有效協助企業進行評估與決策。

半導體製程中所耗用的大量能源是碳排放的主要來源。在能源管理方面，友達宇沛開發智能化節能管理與節能工程服務，透過廠務運轉效能診斷、節能設備評估及智能維護監控，串聯完整的節能解決方案，提供全面性的節能診斷分析報告，並協助客戶建立EMS（Energy Management System）能源管理系統，設定明確的能源指標與節能目標。

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