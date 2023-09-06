蘇姿丰：AI市場將一飛沖天

超微（AMD）執行長蘇姿丰5日指出，人工智慧（AI）市場正「一飛沖天」，企業對超微高階AI資料中心晶片的興趣，已轉化為銷售，下半年資料中心業務預料非常強勁。蘇姿丰並對台積電按讚，強調超微將成為台積電亞利桑那廠的早期客戶。

超微股價6日早盤小跌

蘇姿丰的談話，帶動超微5日股價收高1.2％，6日早盤賣壓出籠小跌0.6％，報110.12美元。

在AI投資熱潮驅動下，超微今年以來股價已上漲73％，台版AI概念股6日也回神，系統組裝、散熱、機殼等AI伺服器供應鏈表現不俗，法人大舉買超廣達7,492張居冠，京元電、雙鴻、健鼎、金像電、勤誠加碼1,045～3,310張，成多方買盤關注焦點。

蘇姿丰5日在高盛於舊金山舉行的Communacopia和科技大會樂觀評估AI趨勢，她向投資人表示，產業的「第一、第二和第三優先要務都圍繞著AI。過去30天來，我們看到資料中心的AI參與度加速。」她同時強調AI市場正「一飛沖天」。

強調超微將繼續投資中國

面對地緣政治緊張和美國禁止部分AI技術銷售予中國大陸的潛在憂慮，蘇姿丰透露，中國大陸對超微營收的貢獻約為20％至25％，並表示「將繼續投資中國，因為我們認為中國是重要的市場。」

蘇姿丰表示，「自8月（超微）的法說會以來，過去一個月間企業的討論度不斷加速，部分討論已經轉為客戶承諾，著實令人振奮。」

蘇姿丰更指出，市場對超微AI資料中心硬體的興趣比一個月前公布的更高，預期「下半年資料中心業務將非常強勁。」蘇姿丰在8月1日的法說會表示，第二季客戶對超微AI產品的需求大增逾7倍。客戶興趣繼續轉強意味著市場尚未觸頂。

當台積電美國廠早期客戶

對於超微和台積電的合作開發MI300 APU，蘇姿丰在會中表示，若考慮地緣政治局勢，地域多樣性很重要。因此，台積電亞利桑那州工廠對超微非常重要，超微將成為早期客戶之一。蘇姿丰強調，台積電一直是超微的重要合作夥伴，「我們非常重視這層關係」。

蘇姿丰在會中並表示，超微是少數提供跨晶片和軟體完整AI技術組合的企業之一，公司也擁有鞏固所需產能的供應鏈關係，包括先進晶片封裝和先進記憶體晶片，足以成為AI半導體市場的要角。