談台積海外布局 劉德音：不擔心勞力短缺

晶圓代工龍頭台積電(2330)董事長劉德音今(6)日受訪時表示,對於入股投資矽智財(IP)龍頭安謀(Arm)目前仍在評估中。同時,認為美國亞歷桑納廠投資計畫將非常成功,且在任何地方都不擔心勞力短缺問題。

SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展今(6)日揭幕,劉德音受邀參與下午舉行的「大師論壇」,會前接受媒體聯訪。對於是否擔心像在美國亞利桑那州一樣,在德國同樣遇到勞力短缺問題,劉德音對此回應「在任何地方都不擔心」(I don’t have any concern of any places.)。

劉德音表示,美國亞利桑那廠是台積電3年前嘗試展開的首次海外計畫,由於是當地首見的大規模計畫,在當地肯定有一定影響力。新計畫的任何專案都會有些學習曲線,在過去5個月已有巨大進步,確信這將是個非常成功的投資計畫。

劉德音指出,台積電獲得亞利桑那州、鳳凰城政府和當地社區的大力支持。若觀察當地媒體,就會發現這是非常強力的支持,還有許多州參議員軍都非常支持,所以不須擔心計畫不會很成功。

對於安謀規畫於那斯達克掛牌上市,台積電是否入股投資,劉德音對此回應,目前還在評估中。他表示,安謀是台積電生態系統、技術及客戶生態系統的重要部分,無論發生什麼事,台積電都希望安謀能成功且健康發展,這是最重要的底線,希望安謀能變得更強大。

對於台積電赴歐設廠計畫,劉德音表示目前仍在進行中,剛與3個合作夥伴組成聯盟,正在爭取德國政府與歐盟支持。雖然目前尚未開始,但台積電與德國政府有很好的溝通,對未來可獲得支持拭目以待,相信很快就會實現。

(時報資訊 林資傑)

