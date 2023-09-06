英業達高階AI伺服器 2024Q1齊發

英業達L40S、MI300系列AI伺服器明年Q1齊發

適逢新一代AI伺服器正逐步進入緊鑼密鼓的出貨期，國內外法人積極追蹤ODM台廠的生產期程，作為觀察指標之一的ODM大廠英業達（2356），在短短一個月間，就受邀出席多達14場的法說會，顯見市場對於AI伺服器的關注程度。

受到輝達（NVIDIA）新一代架構的GPU晶片組供貨狀況吃緊影響，英業達HGX H100架構的高階AI伺服器新品於9月起逐步放量出貨，同時前一代的A100系列AI伺服器則進入去化尾聲。

針對接下來因應生成式AI應用、出貨需求可望爆發的L40S系列推論型AI伺服器產品，預期英業達將於明年上半年陸續出貨，並在美系CSP與Enterprise客戶的訂單需求增溫下，推升其明年下半年出貨量體進一步放大。

依輝達的GPU發展藍圖，下一代Blackwell GPU架構將明年第二季將發布，目前相關台ODM廠也多已啟動前端概念發想、產品設計等新專案，成熟的產品預計要到明年下半年才會出貨。

據了解，英業達因應下一世代的AI伺服器在效能及耗能的提升下，將有更多採用水冷散熱解決方案的產品，提供予CSP和Enterprise客戶。

至於採用超微（AMD）最新MI300系列GPU架構的AI伺服器新品，目前含括英業達在內的主要ODM廠，皆集中於明年第一季起開始出貨，屆時將為整體AI伺服器出貨增添新動能。