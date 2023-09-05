專訪》中華電董座：四大投資拚市值上兆

透過四個大投資，中華電拚市值上兆元！董事長郭水義5日接受工商時報專訪，他表示，中華電信將透過四個大投資，促成市值上兆元。

包括一，在客戶、及合作夥伴創造客戶所想要的服務及產品上加碼投資，例如影視數位內容將擴大投資。二，擴大科技平台上的投資，AI、大數據、雲端及資安等科技領域將加碼投資。第三擴大基礎網路投資。第四，優質科技技術人才擴大投資。

尤其在數位影視投資方面，中華電信將配合文化部的「黑潮計畫」有一番重大的投資計畫。文化部「2023暨2024～2027匯聚台流文化黑潮計畫」已獲行政院支持核定4年100億元預算，該計畫希望透過「政府與民間合流」等策略捲動更多資金投入產製。郭水義透露，中華電信不只要踴躍參與，而且投資的「絕對規模」一定超過以往，最快未來幾個月可以看到實際作為。

在投資人才部份，中華電信研究院目前約有1,100人，未來朝2,000人目標邁進，資訊技術分公司既有1,500人，亦將加碼至2,000人，即將IPO的資拓宏宇公司亦希望其員額能量由1,500人增加至2,000人，合計三大部門的人力會由目前的4,100左右成長到6,000人左右。

郭水義認為，從經濟學的「效率前緣曲線」角度來看，擴大投資至一定極限，就會產生效率，因此，中華電信會去加碼投資能夠提升效能及客戶關注的痛點及亮點，例如UI/UX投資將增加、可促成個人家庭安全便利健康的投資會增加，同時刪減一些不影響服務品質及不必要的束縛，找到從A到A+的成長飛輪，緊抓住未來成長的商機， 另外儘可能透過AI、自動化、或智慧化增加效能。

郭水義強調，四個ABC資產、四大價值觀與三大願景的「443」，及「經營三訣」、「事業三箭（艦）」與「技術三鑰」的「333」系統性框架，透過四大加碼投資促成中華電信市值上兆元。

對台灣大合併台灣之星、遠傳合併亞太電信，郭水義表示，中華電信給予祝福，但中華電信自己會走該走的道路，而且永遠走在最前面，他強調，這不是口號，四個加碼投資一起到位後，中華電信市值將上兆元，在這過程，中華電信要獨立上兆元，而不是透過向競業挖牆角才爬上兆元市值。