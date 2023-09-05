環球晶徐秀蘭：半導體明年Q1迎健康復甦

半導體景氣春雁現蹤跡，SEMI全球董事會成員暨環球晶圓集團董事長徐秀蘭指出，從環球晶的客戶來看，第三季營收展望已見好轉，但在第三季稼動率持續下降，顯示廠商仍在去化庫存，預期2024年第一季或第二季半導體產業景氣將正式迎來「健康」復甦。

第三季營收展望已見好轉

SEMICON Taiwan 2023國際半導體展6日起盛大登場，徐秀蘭5日在SEMI國際半導體展展前記者會中，以「搶占先機 驅動全球布局新戰略」為題指出，半導體市場受到景氣波動和去化庫存影響，但汽車、工業電子和生成式AI，已成為支撐產業成長的關鍵驅動力。

她認為，受到地緣政治及COVID-19疫情影響，全球半導體產業正從各擅勝場的分工模式，轉向多元供應鏈、多地區生產，全球減碳潮流也進一步推升新的營運模式。

環球晶新產能將陸續開出

因應此一變局，徐秀蘭指出，環球晶執行了總金額達千億元的資本支出計畫，在亞洲、歐洲及美國，雙軌擴產策略包含擴充既有產能和興建新廠，新產能計劃在2023年下半至2025年陸續開出。待美國新廠完工後，她也期待第一年能損益兩平。

徐秀蘭指出，變化莫測的世界需要更敏捷的應對，環球晶將以全球化思考，在地化布局（Global+local=Glocal）的策略，強化自身的韌性（resilience），除了將最佳化產品光譜，拓展終端應用布局，以滿足來自全球不同領域的需求，持續推動綠晶圓發展，也成為應對未來市場變化的關鍵戰略。

SEMI台灣區總裁曹世綸則指出，半導體產業正站在全球合作的新起點，面向著跨世代技術創新、淨零發展以及人才永續等機會，台灣需要掌握創新與永續雙軌轉型的契機，邁向1兆美元產值的發展之路。

SEMICON Taiwan今登場

SEMICON Taiwan 2023國際半導體展展會涵蓋10國產業、950家企業、3,000個展覽攤位，規模再創新高，展現台灣半導體產業發展強大動能。全球半導體和材料市場在 2022年創下歷史新高，儘管2023年投資步伐緩慢，但2024年復甦可期。

SEMI Taiwan涵蓋先進製程、異質整合、車用晶片、化合物半導體等十大領域，並有超過20場國際論壇，邀請來自業界專家擔任講者，共同為半導體產業的未來探索更多可能性。

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