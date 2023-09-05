PMMP世代來了!日月光：半導體迎大成長

SEMICON Taiwan 2023明（6）日起盛大登場，今（5）舉行展前記者會時，日月光半導體執行長吳田玉表示，過去幾年來，全球半導體產業每10年的產值大約成長3至5倍，未來十年全球將轉變PMMP（People-Machine-Machine-People）時代，全球半導體更將因此迎來另一波大成長，估計在2030年時，全球半導體產值將達1兆美元。

吳田玉表示，全球半導體過去幾10年來，有二大驅動力，分別是規模及創新，當規模提升後、成本降低，終端售價就下滑，幾10年來以此形成半導體產業的正向循環。但過去幾年，這個循環因地緣政治而改變。

吳田玉表示，半導體業過去幾10年經歷多次成長循環，從1990年代PC問世後，全球走向人機協作 PM（People-Machine），到了2000年代手機出現後，強化了人與人間的連結，也就是 PP（People-People），2010年智慧裝置、物聯網推出後，全球更進一步升級為PMP（People-Machine-People），未來將會AI進化到PMMP（People-Machine-Machine-People）世代，即機器與機器間的協作需求將大幅增加。

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