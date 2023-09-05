半導體仍缺才 「這職缺」月薪直逼10萬元

半導體缺才 調查：每月徵2.3萬人IC設計含金量最高

半導體產業人才需求孔急，人力銀行表示，2023年第2季半導體平均每月徵才2.3萬人，雖與2022年同期3.7萬人相比，已自高檔滑落37.5%，但產業缺才壓力未減，以工程師職缺為最大宗；上游IC設計工程師月薪近新台幣10萬元，含金量最高。

104人力銀行今天發布2023年「半導體產業人才白皮書」指出，2023年半導體平均月薪5.6萬元、年增3.1%，與電腦及消費性電子製造業、軟體網路業列為前3大高薪產業。

104獵才招聘資深副總經理晉麗明分析，2021至2022年晶片需求大爆發，推升半導體業成長，但2022年下半年開始，隨終端電子產品需求降，半導體大廠陸續傳出拋售晶片、以及調節營運等消息，半導體產業暫時進入調整階段，徵才動能下滑。

若以半導體徵才產業鏈分布觀察，人力銀行表示，2023年第2季，上游IC設計平均每月需求8000人、中游IC製造需求1萬人、下游IC封測需求8000人。

若以地區來分析，北部仍為半導體重鎮，平均每月徵才1.6萬人、占71.3%，其次為南部每月徵才3000人、占15.8%，中部每月徵才2000人、占11.2%。

雖然半導體人才需求回檔，但產業「缺才」壓力未減。人力銀行指出，2023年第2季平均每名想進半導體的求職者可分到2.3個工作，高於整體就業市場的1.8；求職者分到的工作機會多，代表半導體企業缺工壓力仍高於整體市場。

晉麗明示警，未來人才招募只會更加艱辛，主因為地緣風險提高，各國積極建立半導體產業在地化，全球爭奪半導體技術人才。

至於半導體前10大職缺，工程師相關職務就占了8個，非理工職缺則有第一線的作業員、包裝員，以及國內業務。

薪資方面，人力銀行表示，2023年半導體平均月薪5.6萬元，僅次於電腦及消費性電子製造業的平均月薪5.8萬元；與2022年相比，半導體平均月薪增加3.1%，就長期趨勢分析，2010年至2023年，半導體薪資累計增幅達35.2%。

就地區分布，北部半導體平均月薪5.9萬元、年增幅2.9%，中部5.1萬元首度突破5萬元大關、年增幅3.2%，南部5.1萬元，年增幅1.2%。人力銀行表示，中南部薪資大幅追趕北部，北部曾是中南部的1.31倍，到2023年已降至1.16倍，中南部生活物價較北部低可能是誘因。

依職務類別分析薪資表現，人力銀行表示，上游IC設計的類比IC設計師平均月薪9.9萬元居冠，觀察在上游、中游擔任IC設計職務，平均月薪均可達9萬元，為半導體業燙金職務。

值得關注的是，2023年AI風潮再起，演算法開發工程師搶手墊高薪資，首度擠進上游前5大高薪職務；若非理工職的國內業務員平均月薪則為5.5萬元。

人力銀行表示，「半導體產業人才白皮書」為統計最近8年半來超過2100家半導體廠商、共計105.6萬筆徵才職缺，以及10年來，21.6萬筆求職會員薪資資料。