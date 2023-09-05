應材：半導體產值逾1兆美元 面臨5挑戰

應用材料集團副總裁暨台灣區總裁余定陸今天表示，AI和物聯網時代來臨，半導體產值可望突破1兆美元，需要的晶片技術廣，預期將會是百花齊放成長，不過產業將面臨技術複雜度提高及成本增加等挑戰。

半導體設備廠應用材料（Applied Materials）今天召開技術簡報會議，余定陸說，在經歷大型主機、電腦和網路、手機和雲端時代後，將進入人工智慧（AI）和物聯網時代。

余定陸表示，觀察過去每個時代轉換，裝置需求增加10倍，產值增長2倍，預期AI和物聯網時代來臨，半導體產值可望達到前所未見的規模，將突破1兆美元。

他說，未來在終端和雲端都需要很多晶片，需要的半導體技術項目廣，不只要先進製程，也要成熟製程，包括功率元件、感測元件和車用元件等，預期半導體將會是百花齊放成長。

余定陸表示，半導體產業未來充滿機會，同時具有5大挑戰，首先是製造技術複雜性提高，第2是成本提高，第3是研發和生產的節奏變快，第4是碳排放，第5是大學畢業生人才緊缺。半導體生態系要共同合作，才能解決問題。

余定陸說，應用材料為此決定設立設備與製程創新暨商業化（EPIC）中心，期能打造一個高速、協作、安全的創新平台，改變新的半導體基礎技術、製程設備的開發和商業化模式，加快半導體產業的上市時間，降低整體研發成本。

應用材料的EPIC中心將有面積1萬6723平方公尺的無塵室，未來7年將增加資本支出達到40億美元，預計2026年完工，是應用材料史上最大的投資。