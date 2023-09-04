換機潮將至！戴爾捎春訊 2檔台鏈急單來了

美國PC大廠戴爾（Dell）財報優於市場預期，股價大漲逾2成、創下歷史新高，其中PC業務本季持穩回溫。台系IC設計業者認為，筆電第三季訂單回流態勢明顯，戴爾供應鏈包含聯陽、鈺太等喜迎急單效應。

根據Dell對下半年的展望，管理階層已觀察到整體環境的復甦跡象，如政府採購與中小企業的需求緩步改善，PC市場已沒有年初的悲觀氛圍。不過業者也提到，下半年大幅回升仍具不確定性、能見度不高，除原有穩定之需求外，急短單才是挹注成長動能主要來源。

目前業界普遍認為，2024年將有望迎來PC/NB換機週期。以換機週期三年來看，上一波NB賣最多的時間點落在2021年，故2024年將有機會迎來換機潮；此外微軟在2025年要停止支援Win 10，將使消費者升級意願提高。

投信連十買 押寶聯陽

隨消費性電子需求逐步回溫，PC/NB帶頭，相關概念股買氣逐步回籠，聯陽獲投信連十買、買超逾1,781張最受投資人注目。

微機電麥克風廠鈺太NB產品別約占營收比重6成，皆為品牌客戶，目前在筆電中麥克風標配二顆，高階筆電更多達六顆。數位麥克風為寡占市場，作微機電的供應鏈不多，PC/NB需求回溫，鈺太將有機會直接受惠。隨著下半年品牌廠庫存已恢復至健康水位，拉貨動能將維持穩定，鈺太營運逐步回到成長軌跡。

此外，鈺太也攜手大股東聯發科，持續導入智慧型手機主晶片供應鏈，以一支手機有三顆麥克風之需求估算，億級單位的市場潛力巨大。

IC設計公司聯陽指出，隨PC/NB庫存消化近尾聲，近期更有急單及回補庫存挹注，8月營收將優於7月。其中，Chromebook受惠下游持續拉貨，今年預估會達2000多萬台，與去年相當，2022年聯陽市占率約12.5％，今年有望突破2成以上。

聯陽持續耕耘USB Type-C PD、HDMI 2.1 Retimer、TCON、SoC等新產品，有望成為未來營運新動能。聯陽USB PD 產品，與TI、Cypress、Realtek共四家，通過Intel PD Protocol認證，搭配在PC/NB主機板上，將來所有充電規格都要改用Type-C，迎來換機需求。

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