台灣大也撤離 到威秀搶iPhone頭香成絕響

到威秀搶iPhone頭香，走進歷史！蘋果最新款手機iPhone 15本月開賣，不過在中華電、遠傳直營門市相繼撤離威秀商圈後，去年唯一在威秀商圈辦開賣的台灣大哥大，也評估要轉戰三創，未來將形成中華電固守信義區，遠傳及台灣大則在三創開賣的新局面，威秀商圈擔綱蘋果新機開賣的主秀場，已成絕響。

說起台灣的「電信商圈」，多數人印象是台北市松壽路上的電信三雄門市。台灣大哥大早在2005年7月進駐威秀商圈，也因此搶到居中的最好位置，遠傳、中華電則於2011年搶進，形成三雄比鄰的特殊現象，歷年iPhone新機開賣也都選在這裡，頗有仙拚仙的味道。

電信業者表示，歷年iPhone開賣，三家電信業者約定俗成選在威秀門市辦首賣會，極盛時期包括亞太電信、台灣之星，都還會想辦法在威秀商圈租場地，互相拉抬氣勢，各業者為了拚不輸人，還得各自安排橋段，甚至幫用戶組應援團，彷彿是場電信業的大派對。

不過在疫情期間，實體門市來客銳減，中華電信2021年底率先收掉威秀門市，改由位於松仁路的台北東區服務中心接手業務，遠傳眼見「老大哥」撤出，也隨即跟進，導致過往三強比鄰的松壽路「電信大街」，如今僅剩台灣大哥大一家獨撐，群聚氣勢早不復見。

而從去年開始，iPhone 14開賣會就出現分裂局面，中華電搬回新改裝的台北東區服務中心辦開賣，遠傳移師三創，間接與亞太電信「二合一」開賣，獨留在威秀商圈辦開賣的台灣大，少了另兩家拉抬氣勢，只能唱獨腳戲，氣氛也稍嫌冷清，不像過往熱鬧。

據了解，考量同業移轉陣地，在威秀商圈開賣已無太大意義，台灣大今年iPhone 15開賣有望跟進遠傳腳步，移師三創，一來是因應將與台灣之星合併，以「新台灣大」之姿另地開賣給人耳目一新之感，二來是與遠傳同在三創較勁開賣氣勢，也比獨自撐場來得輕鬆。

電信業者分析，威秀商圈過往被視為電信業的兵家必爭之地，但隨著中華電、遠傳兩家相繼撤出，加上iPhone開賣注目度下降，其實也沒有什麼非要在威秀辦的理由，然三創這幾年齊聚創新、年輕元素，電信三雄在三創也都有直營門市，有潛力成為新電信聚落。

（中國時報 黃琮淵）

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