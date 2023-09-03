反擊中嘉？大豐電組寬頻聯盟

大豐電（6184）繼與台灣寬頻（TBC），共同以「大大寬頻」行銷後，近期市場盛傳，大豐電將再向包括全國數位、三大有線等各大獨立系統台業者，拋出共同籌組「寬頻聯盟」邀請。

近期中嘉數位有線系統台正式宣布，9月1日起進軍新北板橋及土城區，然中嘉跨區經營寬頻上網市場的這項舉動，對於主要經營區在板橋、土城、中永和、三峽、鶯歌、樹林的大豐電而言，猶如中嘉直搗大豐電的大本營。

據了解，大豐電近期正從拉攏全國數位、三大有線等獨立系統台業者著手布局「寬頻聯盟」，市場解讀，大豐電籌組「寬頻聯盟」，除了有意藉此擴大「大大寬頻」品牌的市占版圖及用戶規模，也意在反擊中嘉擴大經營區、往大豐電的經營區踩地盤。

再者，中華電信近期調降100Mbps寬頻上網價格、同時針對「對稱頻寬上網」加大促銷方案力度，對於國內整體寬頻上網市場價格造成不小競爭壓力，大豐電此時倡議成立「寬頻聯盟」，似乎也有意針對中華電信近期調整寬頻上網價格適時因應。

大豐電大股東戴永輝已掌控TBC上層最大股權及經營權，在與TBC合作共用「大大寬頻」後，進一步藉由「寬頻聯盟」布局，逐步擴大「大大寬頻」品牌影響力及市占版圖。

大豐電對此回應表示，目前TBC加上大豐電的有線寬頻上網用戶規模合計約48萬，年底挑戰50萬，三年內希望擴大至60萬用戶規模，獨立系統台業者若願意共同以「大大寬頻」品牌行銷，將有助於加速「大大寬頻」的寬頻用戶規模。大豐電強調，成立「寬頻聯盟」目前還在規畫中。

中嘉則強調，選擇擴大經營區至板橋、土城，主要看上板橋、土城坐擁多項優勢條件，近年來已發展為新北高科技產業研發重鎮，受到許多科技新貴青睞，區內居民生活素質高，對於高品質家用寬頻服務也亦加重視。

國內固網寬頻上網用戶截至6月底止達665萬，其中，疫情期間淨增約82萬用戶，且Cable的寬頻淨增用戶數，遠遠超過市占龍頭中華電信。目前整體有線寬頻上網用戶222.5萬，市占33.5％，正式超過1／3市占規模，中華電信截至第二季的寬頻上網用戶數438.2萬，市占第一。