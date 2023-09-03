AI急單到 緯創通吃輝達、超微

緯創AI伺服器訂單進入爆發期！繼奪下輝達（NVIDIA）新一代DGX／HGX H100系列AI伺服器GPU基板訂單後，業界傳出，緯創近期再獲超微（AMD）新一代MI300系列AI伺服器基板訂單，最快年底前出貨，成為首家通吃兩大AI伺服器訂單的業界領頭羊！

法人推估，緯創今年AI伺服器相關業務的營收貢獻近300億，受惠AI伺服器訂單加持，加上今年底至明年初新增輝達架構之AI伺服器GPU模組訂單，將推升緯創明年AI業務倍數勁揚、挑戰千億元大關。

緯創未對單一產品及個別客戶發表評論，惟針對後市展望，緯創則重申，受惠客戶需求強勁、訂單能見度明確，下半年AI伺服器相關產品業務逐月往上、逐季成長，下半年優於上半年的表現可期。

全球AI步入軍備賽，AI伺服器市場成長快速，業界預估，明年全球產能上看50萬台，產值破兆元，輝達仍是市場AI晶片龍頭，占比逾九成，AMD新品推出後，有望搶攻近一成市占率。

AMD的MI300系列前端生產良率近期傳出雜音，原訂第四季出貨的時程恐遞延，但供應鏈業者透露，緯創取得MI300系列GPU基板獨供大單，第四季就會開始供應出貨AMD；同時，在輝達L10整機系統部分，近期更已接獲一家非美系CSP業者急單，首批數量至少3,000台AI伺服器，預計於明年2月間到貨。

供應鏈業者分析，雖說時間緊迫，但緯創並未循NRE（一次性工程費用）模式計費，顯見緯創對於後續訂單能見度與客戶拉貨增長頗有信心，考量將用「以量取勝」推升營收與獲利貢獻。

另一方面，緯創目前正加緊出貨的除了NVIDIA DGX／HGX架構之H100-GPU基板外，包括NVIDIA DGX架構的L10獨供大單，與美系品牌客戶戴爾旗下不論是NVIDIA或AMD架構之AI伺服器前段L6主板（SMT PCBA）大單，皆為緯創自第三季起逐月挹注出貨動能，推升緯創本季AI伺服器業務逐月往上、並將以雙位數季增幅彈升的關鍵。

據了解，緯創目前已在新竹湖口廠開始試產AI伺服器之GPU模組產品，積極爭取NVIDIA後續之GPU模組訂單的態勢明顯。供應鏈業者預估，緯創至遲明年也將打進NVIDIA的AI伺服器GPU模組供應鏈。