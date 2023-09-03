國際半導體展9/6登場 人工智慧列主題

SEMICON TAIWAN 2023國際半導體展將於9月6～8日展出，本屆展覽匯聚950家廠商、涵蓋3,000個攤位，規模再創歷年新高，持航全球半導體產業關鍵技術交流，為產業發展打下堅實的基礎。

主辦單位SEMI國際半導體產業協會指出，該展以贏得未來賽局致勝關鍵─創新與永續「Inspire Innovation、Empower Sustainability」為主軸，聚焦半導體熱門議題，包含先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、永續製造、半導體資安、人才等。

今年將有超過20場產業論壇與座談。其中，6日舉行的大師論壇（Master Forum），邀請日月光半導體執行長吳田玉、台積電董事長劉德音、Cadence總裁暨執行長Anirudh Devgan、科林研發總裁暨執行長Tim Archer，以及Tokyo Electron（TEL）社長暨執行長河合利樹、Google生成式AI解決架構（Generative AI Solution Architecture）副總裁Hamidou Dia等重量級產業意見領袖，共同探討半導體產業未來的創新趨勢，擘劃半導體再創黃金20年藍圖方向。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體產業是科技發展與應用突破的主要驅動力，而技術創新更是推動半導體領域不斷進步的關鍵。在人工智慧、永續、資安等機會與挑戰接踵而來的時刻，SEMICON TAIWAN連結全球產官學研各界能量，再次展示最先進的技術趨勢和創新解決方案，以打造更加繁榮且永續的未來。

此次展區規劃富含創新技術的「異質整合專區」、「化合物半導體專區」、「材料專區」、「綠色製造概念區」、「人才培育特展」等12大展覽主題專區。

此外，更睽違2年舉辦Smart Manufacturing Journey高科技智慧製造未來展區活動，以「AI驅動創新-未來智動化」為主題，打造虛實整合、技術應用互動裝置，展出最具突破性和創新的技術，應用場景包含無塵室無人化、車用生產智動化、物聯網資安保護等主題，展現出人工智慧對半導體應用所產生的深遠影響。