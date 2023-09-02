蘋果iPhone15發表倒數 達人最期待3大升級

蘋果公司將於台灣時間9月13日凌晨1時舉辦線上發表會，外界預期iPhone 15系列新手機將亮相。3C科技達人Tim哥認為，最值得期待的3大升級是Pro旗艦機型採用鈦金屬邊框、傳輸孔改為USB Type-C、全系列搭載「動態島」螢幕設計。

Tim哥接受中央社記者採訪指出，iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max機身邊框可能採用鈦金屬，取代現有的不鏽鋼，能減輕重量、縮減螢幕邊框厚度，握持手感變得更好，外傳鈦金屬光澤也將帶來深藍色和灰色2個全新特殊色。

另一個值得期待的亮點是充電孔將從Lightning改為USB Type-C，Tim哥表示，蘋果已有不少產品例如MacBook、iPad採用Type-C接口，iPhone 15如果跟進可以更方便共用線材，也有助於吸引Android用戶跳槽。

Tim哥還提到，外傳iPhone 15全系列都將導入「動態島」螢幕設計，可以強化多工作業，不必頻繁切換App，例如用手機時可在動態島顯示傳輸檔案進度，未來甚至連Google地圖導航功能都有機會登上動態島，只要看一眼就能找路。

蘋果宣布將在台灣時間9月13日凌晨1時舉辦特別活動，主題為Wonderlust（好奇心），活動主視覺是一個具有沙丘風化效果的蘋果標誌，顯現藍色與灰色光澤，似乎暗示新機將採用不同的金屬材質。

外媒預測此次蘋果將發表iPhone 15系列4款新手機，包括平價款iPhone 15、iPhone 15 Plus，以及旗艦機iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max。其中iPhone 15 Pro Max將是蘋果首款搭載潛望式鏡頭的手機，提供最高6倍光學變焦。

其他有機會亮相的新產品包括第9代Apple Watch，可能搭載新一代S9晶片，提升電池續航力，並推出全新粉紅色與新款編織材質錶帶。

更高階的智慧手錶Apple Watch Ultra也將推出後續機種，天風國際證券分析師郭明錤預測，第2代Apple Watch Ultra部分鈦金屬機構件將採用3D列印技術，能縮短生產時間和降低成本。

彭博資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）認為，蘋果也將推出新款AirPods Pro耳機，改用USB Type-C接孔，並新增耳溫與聽力量測功能。

（中央社記者吳家豪台北2日電）

（編輯：潘羿菁）1120902

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