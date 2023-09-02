2大公司在美建廠無事 台積卻麻煩多 老謝曝關鍵

台積電美國亞歷桑納州設廠進度一波三折，近來美國當地工會頻爆料，直接點名現場工安疏漏、缺乏施工藍圖等問題，「台式管理」風格成箭靶。財信傳媒董事長謝金河以三星與輝達為例，前者聘僱逾150人在美進行政治遊說，後者印籍員工占比更達4成，提醒台積電在邁開國際化腳步的同時，不能只是把台幹送過去，如何善用當地與國際人才更重要。

謝金河在臉書以「半導體的故事寫不完」為題發文，指出過去這1年，台灣有2本很暢銷的書，一本是沈棟的紅色賭盤，另一本是Cris Miller的「Chip War」，譯為晶片戰爭。Crim Miller專程來台，與台積電創辦人張忠謀先生有1場對談，美國的晶片法案對中國展現全面圍堵，很多的論述都來自他，因此，他的大作可以受到台灣整個產業界高度重視。

他也指出，以記者之筆記録台灣半導體產業發展歷程，財訊顧問林宏文是第一把手，台積電建廠以來的故事，及張忠謀的領導風格都寫入新書「晶片島上的光芒」中，台灣幾十年來參與半導體產業發展的人，都成為他筆下的人物。

謝金河還提到，日前邀林與蔣尚義上節目，蔣是台積電的老臣，後來到武漢弘芯可能被耽擱了，再到中芯國際，也沒能適應共產體制下的半導體產業決策，現在回到台灣，也讓他心想，若蔣一直待在台積電，今天的台積電會有什麼新變化？

至於近年的半導體爭議，例如很多人大力唱衰台積電，有人說鳳梨酥的秘方要保護，但卻可以讓台積電技術送給美國人；也有人把台積電說成美積電，也有人說台積電是東芝⋯，唱衰聲音從沒斷停過，但台積電仍昂首邁出國際化的腳步，不管是美國的亞利桑納，日本的熊本或德國的德勒斯登，沒有一個是輕鬆的，台積電必須努力解決每一個環節的問題。

他也引述林宏文的觀點，提醒聘用國際人才的必要性，像三星在美國單是負責遊説的人員超過150人，輝達的印度員工占4成，很多國際大廠都聘用印度員工，台積電不能只是把台灣的幹部派到國外，而這也是台灣產業國際化必須思考的課題。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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