世界先進獲利展望黯淡 外資降評砍價

美系外資出具最新報告，預期價格壓力將持續影響晶圓代工廠世界先進（5347）的獲利展望，將世界先進明後2年每股盈餘預期調降16～24％，據此將目標價自90元調降至68元，評等自「買進」調降至「中立」，但認為目前股價下跌空間已有限。

美系外資指出，電源管理晶片（PMIC）貢獻世界先進營收達60～70％，但世界先進的電源管理晶片客戶面臨來自德儀（TI）和中國大陸同業的競爭日益激烈。而疲軟的終端市場需求將持續較先前預期更長時間，使下半年至明年上半年的稼動率復甦動能將更為疲弱。

美系外資表示，世界先進第二季稼動率約60～63％，預期下半年僅會略微好轉至64～66％，且明年上半年僅會逐步恢復至70～73％，低於先前預期的逾75％。預期要到明年第三季、在更廣泛的基礎終端需求應已恢復時，才會回升至80％的顯著復甦。

同時，隨著新產能增加、電費成本上升和折舊，使世界先進毛利率持續承壓，美系外資目前預期，在下半年至明年上半年期間，世界先進的平均毛利率恐將持續低於30％，低於疫情前平均的35％。

為反應未來幾季營收季增率大幅減弱，美系外資將世界先進明後2年每股盈餘預期調降16～24％，並將目標價自90元降至68元，意即將下跌2％。儘管如此，由於目前股價本益比已低於5年平均水準，認為目前股價下滑空間有限 。

（時報記者林資傑）

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