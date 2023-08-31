燿華看好三大應用 泰國廠投資細節Q4拍板

HDI板大廠燿華（2367）雖看淡下半年景氣，預期下半年營收可望與上半年持平，不過點名看好汽車、低軌衛星板、AI伺服器及其周邊高階HDI板三大應用，其中低軌衛星板2024年可望大幅成長50％，而AI伺服器相關則已進入送樣階段。

燿華為老牌PCB大廠，遠赴泰國設廠不落人後，預計相關投資細節將在第四季拍板，設立新廠、投資老廠均為可能選項，產能主力將鎖定汽車板及低軌衛星板。

燿華統計，目前低軌衛星板營收比重約8％，以生產地面應用產品為主，雖然營收比重不及雙位數，但管理階層看好此一新世代通訊產品，在基期仍低之下，燿華預估2024年低軌衛星板可望大幅成長50％。

至於汽車營收占比達42％，為燿華的終端應用主力，由於車市今年整體呈現年增，電動車的成長更是重中之重，公司看好新客戶逐季放量，進入新產品的生命週期，未來可望挹注營收成為動能。

而在AI伺服器上，燿華也鬆口投入的進度，公司看好AI伺服器及其周邊相關高階HDI板需求，燿華可望以現有高階HDI生產技術切入高階加速卡，目前已經進入送樣階段。

燿華今年上半年營收達74.94億元，台灣廠稼動率約60％至65％，南通廠稼動率達85％，由於中國大陸復甦力道不如預期，加上高通膨的壓力，燿華對下半年應運相對保守，預期將與上半年持平。

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