自有品牌晶片產業大爆發 2巨頭成大贏家

隨著全球晶片需求激增及隨之而來的短缺，使台積電、輝達以及ASML等成為極具影響力的企業，美國財經媒體專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）撰文指出，還有一個不向消費者或企業客戶出貨的自有品牌晶片產業正在蓬勃發展，他看好台積電和ASML是最大受惠者。

高燦鳴撰文指出，英國晶片設計商安謀（Arm）即將IPO，這也凸顯出一個十年來被輕忽、但可能顛覆晶片產銷方式的趨勢。像亞馬遜、Google母公司Alphabet、Meta Platforms和阿里巴巴集團等，都在忙著設計、製造和自己使用的先進半導體，這些公司都將從安謀取得核心晶片技術的授權。

文章提到，互聯網企業多半沒有涉足零件及電腦系統領域，他們的競爭優勢和利潤，在很大程度上取決於確保安裝的硬體是為自己使用需求而訂製，這也是為什麼上述企業選擇使用安謀的RISC-V架構。

文章稱，在人工智慧需求的推動下，雲行業預計將成為未來幾年行業增長的最大單一貢獻者，這代表輝達和超微等現成供應商將獲得更多機會，並且Alphabet、亞馬遜和微軟等服務提供商內部開發的自有品牌晶片的使用量將不斷增加，台積電和ASML將成最大受惠者。

（中時新聞網 邱怡萱）

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