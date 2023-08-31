台積電美國廠問題多 學者點名2大咖來善後

台積電美國廠問題連環爆 誰該負責善後？學者點名2大咖

台積電美國廠量產時間延後一年，董事長劉德音將主要原因歸咎於當地熟練的技術工人不足，導致生產延後，此言引發當地工會不滿公開回嗆，雙方衝突頻頻躍上媒體版面。學者認為，台積電美國廠象徵美國政府重新發展製造業的里程碑，因此，美國政府與亞利桑那州政府應極力協助台積電解決各種疑難雜症。

早在劉德音談話前，台積電美國廠遇到的建設困難，就已成為外界關注焦點，劉德音6月在股東會公開提到美國缺乏技術熟練的工人，引爆工會的怒火，批評台積電是想藉此引進便宜的外籍勞工，偶後時不時有美國工人向媒體爆料台積電的不是。

近日，衛報則引述知情人士與當地工人的看法指出，台積電承包商組織混亂，指令不清缺乏效率，又欠缺美國職業安全法規的專業知識，應該要讓台灣承包商離開，再次突顯台積電到美國設新廠所遇到的適應難題。

對此，中央廣播電台報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，美國政府與亞利桑那州地方政府有必要協助台積電解決疑難雜症，最主要原因在於，台積電美國廠是晶片法案的重要指標，如果台積電能夠順利，對於美國吸引外資有加分作用。

事實上，針對美國廠與美國工人的議題，台積電已經多次強調，包括美國工會成員與領導者在內，持續與所有建廠夥伴保持開放的溝通管道。即使調派台灣人前往美國，只是暫時支援短期特定任務，不會影響當地1.2萬個工作機會，並持續優先考慮聘用當地人員。

（中時新聞網 郭宜欣）