搭輝達通用晶片 華碩AI伺服器火速搶商機

華碩領先市場於30日宣布推出搭載輝達（NVIDIA）L40S GPU的AI伺服器，即日起開放下單。L40S GPU是輝達為解決H100、A100缺貨窘境，而於八月中緊急推出的GPU，華碩以短短二周不到時間，便推出相關配搭AI伺服器產品，顯示看好整體AI應用將有大爆發實力，積極搶占先機。

華碩集團AI實力強

華碩除了是第一波推出NVIDIA OVX伺服器系統廠商，憑藉著結合集團下台智雲、華碩雲端等資源，華碩不僅有自行研發創新LLM（大型語言模型）技術，也具有提供AI算力、企業級生成式AI應用落地等商用服務，這些優勢都有利於華碩成為少數具有全方位生成式AI解決方案服務的供應商。

伺服器業務將暴增

對於伺服器事業業績，華碩預期，一直到2027年的年複合成長率，至少得有40％以上，並要達成五年成長5倍的目標。其中，以CSP（雲端服務供應商）為主的數據資料中心伺服器業務，在AI伺服器產品的帶動下，更期望五年翻漲10倍的成績。

華碩營運長暨台智雲董事長謝明傑日前受訪時指出，華碩投入AI伺服器的開發時程並不落人後，也在第一時間就與輝達合作攜手。雖在產品款型上會較其它OEM／ODM廠精簡，不過華碩早於在這波AI搶單熱潮前，就為客戶搶先下了許多GPU訂單，對於下半年起在新一代AI伺服器的出貨動能與訂單能見度，華碩皆頗為樂觀。

採輝達通用GPU利基大

NVIDIA L40S GPU採用Ada Lovelace架構，是數據中心中功能最強大的通用GPU，可為大型語言模型推論和訓練、圖形與影像處理帶來突破性的多工負載運算，不僅可協助用戶快速部署硬體解決方案。更重要的是，目前輝達高階H100、A100，缺貨已達配售階段，因此，短時間內企業若有閒置數據中心需求，預計將轉為追求搭載L40S GPU的AI伺服器。

華碩此回推出的L40S GPU伺服器新品，分別有內建英特爾Intel Xeon處理器的ESC8000-E11／ESC4000-E11，及採用超微AMD EPYC處理器的ESC8000A-E12／ESC4000A-E12，皆可配置4個、最多8個的NVIDIA L40S GPU，能協助企業增進訓練、微調和推論工作負載，並建構AI模型，亦為多模態生成式AI的首選平台。

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