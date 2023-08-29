PCB業庫存調整2024告段落 關注2大領域

根據法人對PCB產業的最新調查，到了2024年，預期市場庫存調整將告一段落，手機、PC／NB、消費性產品市場將逐漸復甦。

電動車、AI伺服器、伺服器與衛星通訊等，將延續需求。其中，以伺服器板與汽車板部分，為成長較快的兩個領域。

法人針對PCB廠所作的產業調查顯示，在消費電子產品部分，PCB硬板庫存金額已降至2021年第二季以來的低點，預期2023年下半年，在消費電子需求回溫的情況下，營運有望回穩。

在伺服器部分，PCB廠庫存金額，也已自2022年第二季的高點下降，2023年下半年在伺服器新平台出貨增溫及AI產品帶動下，預期營運將會加速成長。

汽車領域的PCB廠商，庫存天數雖略高於消費產品，但在需求相對穩健，且汽車業供應鏈轉趨順暢帶動下，預期相關汽車板廠商營運將穩健成長。

軟板廠商庫存水位目前已降至過去兩年低點，預期2023年下半年在美系手機備貨帶動下，軟板相關廠商營運有望隨電子業旺季回溫。

載板相關廠商第二季庫存金額都顯著下滑，整體存貨金額與週轉天數維持於相對健康水位，靜待2024年終端需求回溫。

CCL廠商整體庫存已處低檔，終端應用以AI最為強勁。

法人認為，到了2024年，預期市場庫存調整將告一段落，重回成長軌道，可關注汽車板及伺服器兩大應用領域。

汽車板用量在2022～2028年複合成長率7.1％，電動車、ADAS自動輔助駕駛系統的普及下，車用PCB逐漸朝向小型化與高運算效能方向發展，使得車用HDI板在2022～2028年複合成長率更達16.5％，為成長最快的車用PCB產品。

而在伺服器周邊產品部分，Prismark預估，高階基礎建設PCB板（包括伺服器、AI加速器、高階網通基礎建設），2027年產值為79.43億美元，2022～2027年複合成長率6.4％，其中，8～16層PCB板和HDI板成長最快，2022～2027年的複合成長率分別為8.5％、8.0％。

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