台積電美國廠延宕 美工人狠批2原因

台積電美國亞利桑那州廠設廠進度延宕，當地工人接連向外媒爆料，原因根本不是台積電所說的「缺乏技術人員」。據英國媒體報導，內部人士透露，美國廠由於種種事故與誤解而工程受阻，最主要的原因就是承包商管理階層的組織混亂，而且台灣老闆缺乏美國安全規範與法規的相關知識。

「如果你不同意，他們就會威脅要拿走你的工作並轉交給別人」，接受英國《衛報》採訪的內部人士這樣表示，由於擔心受到總承包商雇主的報復，他們要求保持匿名，「然後非工會的承包商就找不到足夠的技術熟練人員」。

曾在現場工作的一名前主管表示，所有承包商都是在台積電的2家協力廠商UIS（漢唐）與Marketech International Corp（帆宣）的管理下運作，而受訪工人則批評工地混亂，「工作地點這麼大，有這麼多人，必須超級安全，一切都必須放慢速度」，但他們指出，在現場卻從未見過負責推動或執行工安法規的人員，而且在同一個區域會有多個承包商，各自講不同的話，沒有人協調過任何事情，種種亂象都不斷阻礙工程的進行。

受訪者直言，雖然受聘為專業人員，提供建議與指導，但「他們根本不聽我們的」！工人們建議，若想要建廠順利，「需要讓那些台灣承包商離開那裡，因為他們根本不熟悉在美國建廠」。

一位前台積電員工則向《衛報》表示，他們很多人都覺得台積電只是嘗試著和工會打交道，因為目的在於取得《晶片法案》的補助，而美國只是擔心在與中國關係緊張之際，需要有更多微晶片在美國生產。

（中時新聞網 賴宇萍）

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