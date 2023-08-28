蘋果扶持 立訊撼動鴻海代工江山

iPhone 15系列將於9月中問世，惟日系法人預估，首批生產量將下修到7,300萬支，全年全系列產量也從2.27億支降到2.17億支。由於2022年底鄭州廠封閉，導致富士康iPhone 14出貨受阻後，蘋果不僅將訂單分給和碩，更積極扶持陸廠立訊成為第二大組裝廠，預估iPhone 15有28％的比例由立訊出貨。

iPhone 14在2022年秋天上市時，預估首批產量為9,000萬支，但是今年全球消費性電子產品市場萎縮，加上通膨壓力，讓民眾延長智慧型手機的使用周期，國際分析師紛紛下修iPhone 15首批出貨量預估。

先前有陸系券商預估，iPhone 15首批出貨量從8,300萬支下修到7,700萬支，但近日日本瑞穗銀行預測更低，由從8,400萬支下修到7,300萬支，減少超過1,000萬支，全年iPhone產量也從2.27億支調降到2.17億支，可見市場氣氛保守程度。

與此同時，立訊則在蘋果扶持下，快速成長為可能與富士康相匹敵的組裝廠。iPhone 14因富士康鄭州廠封閉式管理，出現供應不穩、員工逃跑等問題，蘋果立即將400萬支iPhone 14訂單轉移給和碩，並且把眼光放到立訊身上，不只在中國大陸找立訊合作，也把立訊帶到印度去。

在iPhone 15系列上，預估富士康仍將是最大組裝廠，法人預估58％的產量由富士康負責，但立訊將拿下低階二款手機，以及最高階手機一部分組裝單，一躍成為iPhone 15第二大組裝廠，占比例達到28％。另外和碩占比大約13％，是第三大組裝廠。

儘管蘋果在地緣政治因素下，要把部分產線移到印度去，但與此同時，立訊快速成長為蘋果供應鏈的要角，除了iPhone 15的組裝外，今年蘋果重量級新產品Vision Pro就全部由立訊組裝，立訊還拿下Apple Watch 40％的出貨量，成為全球最大的智慧型手錶外包製造商。

外媒指出，2022年11月的鴻海鄭州廠事件後，蘋果為分散風險故將iPhone 14 Pro Max部分訂單轉移到立訊，而且立訊的iPhone 14 Pro Max生產良率改善時程優於預期，因此進一步取得2024年iPhone 16 Pro Max組裝NPI（新產品導入），意味著Apple認為立訊研發與生產能力已達到一線供應商水準，未來可望進一步分食鴻海訂單。

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