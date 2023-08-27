臻鼎連兩年獲利突破1股本 法人這樣看H2

臻鼎-KY（4958）連續二年獲利突破1個股本，2023年雖受大環境不景氣影響，全年營收恐下滑，不過公司仍看好中長期載板需求，判斷BT載板已在第一季落底，稼動率逐步回升，ABF載板今年第四季可望接棒觸底回升，隨著擴產、接單同步進行，臻鼎-KY預估，2022年至2027年於IC載板的資本支出上看600億元，並朝全球前五大IC載板廠邁進。

外資法人以臻鼎-KY今年上半年營收進度推算，預估臻鼎-KY今年營收將年減10％，據此推算，臻鼎-KY不僅第三季溫和復甦，有望擺脫營收連二季下滑窘境，下半年營收也可望較上半年勁揚。

臻鼎為全方位PCB廠，為美系消費性品牌供應鏈，身兼該品牌主力的軟板供應商，近年積極擴建載板產能，不僅在秦皇島布建BT載板產能，也在深圳廠擴建ABF載板產能，提供客戶一站式購足的服務，在今年疲弱的景氣之下，臻鼎-KY上半年仍維持與去年相當的資本支出，主要投入載板的研發，目前載板的良率已經與Tier 1廠相當，公司看好未來三年載板對營運的貢獻將顯著提升。

而在ABF載板於AI的應用上，隨著封裝技術從單晶片封裝走向更高階的異質封裝，臻鼎-KY鎖定小晶片（Chiplet）載板，並已經送樣認證，在高層數、大尺寸、微孔、細線路及銅面處理技術均獲得客戶認可，根據臻鼎-KY的產能規劃，第二座ABF載板擴建雖根據市況動態調整，但第一座ABF載板廠將在2025年第四季拉升至產能滿載。

由於載板中長期需求旺盛，臻鼎-KY預估，2022年至2027年將投入600億元的資本支出在IC載板上，且年複合成長率將達50％以上，2027年IC載板挑戰營收占比15％，並於2030年之前擠進全球前五大廠之林。

