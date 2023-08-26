台積電與美工會爆衝突 外媒：凸顯1大挑戰

台積電美國亞利桑那州廠因熟練裝機人才不足，日前宣布4奈米製程量產時間將由2024年底延至2025年，公司正努力讓多達500名台灣技術人員獲得簽證，以協助現場施工和培訓。外媒撰文指出，近來台積電與亞利桑那州工會之間的一連串爭議，凸顯美國要把晶片製造搬回國內面臨棘手挑戰。

根據華爾街日報報導，台積電日前表示，亞利桑那州廠量產時間可能會推遲一年，部分原因是美國工人缺乏技能和經驗，沒想到這些話引發亞利桑那州產業團體的強力反彈，痛批台積電對美國勞工不尊重，並呼籲國會議員封殺台積電申請的工作簽證。

報導引述產業主管和經濟學家說法指出，美國晶片業勞工短缺，是吸引亞洲晶片製造商設廠的重大阻礙，因為這些業者在自己國家具備相關技能的勞工眾多，生產成本也比較低。

根據牛津經濟學公司和美國半導體產業協會（SIA）共同進行的研究預測，隨著美國《晶片與科學法》上路，預估晶片業到2030年時約缺工6.7萬人，其中39%多是兩年學位的技術人員，35%是四年學位的工程師和其他職位，其他必須擁有更高的學位。

台積電位於美國的晶圓廠緊張局勢沸騰，另根據商業內幕（Businessinsider）報導，多名現任工人受訪時說，晶片廠的建設被推遲，主因是營運管理不善和行政混亂。而台積電也有自己的抱怨，包括美國設廠營建成本高，以及《晶片與科學法》對在大陸擴張設施的限制。

（中時新聞網 邱怡萱）

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