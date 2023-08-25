洋華兩利多助攻 Q3獲利攀高可期

觸控面板廠洋華（3622）受到顯示器產業低迷影響，今年營收下滑，不過機電部門受惠於台電電線電纜需求放大，成長動能看好，預估機電部門營收將有兩位數成長。展望第三季，進入傳統旺季，再加上股息收入挹注，洋華預期單季營收、獲利可望攀上今年高點。

洋華今年上半年合併營收約6.92億元、相比去年同期減少22.25％，因為機電部門的營收比重拉高，帶動毛利率增至3成以上、來到33.39％，營業利益約1.13億元、相比去年同期減少8.87％，稅後純益約1.37億元、年減4.86％，每股稅後純益約0.9元。

洋華7月營收跳升、來到約1.72億元，相比前一個月成長31.3％、年成長53.39％，累計今年前七個月合併營收約8.64億元，年減13.79％。

洋華表示，第三季是傳統旺季，機電部門和光電部門都進入出貨高峰，此外，公司投資金融股的股息收入也將在8、9月入帳，預期第三季將是今年的營收、獲利高點。

對於今年展望，洋華表示，台電儲能設備要饋線設備連接，在綠能趨勢帶動之下，電線電纜需求放大，今年機電部門訂單能見度高。而且機電部門去年有遷廠、擴廠，去年下半年開始機電產能增加，也進一步帶動營收成長。整體來看，預估今年機電部門的營收相比去年同期會有兩位數的成長，支撐公司今年的營運表現。

至於光電部門方面，過去一年以來客戶去化庫存，今年整體終端市場需求走弱，導致光電部門業績從去年第四季到今年上半年都在低檔。目前看來光電產品下半年展望還是相對比較保守。