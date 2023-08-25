倫飛：H2樂觀 續攻歐美、亞太

倫飛電腦（2364）今年第二季受惠在亞太地區爭取的新客戶訂單挹注，加上新產品出貨貢獻，獲利以翻倍季增、年增逾8成的力道，推升EPS達1.78元、為近24年單季新高。總經理高思復25日於法說會中，對下半年釋出「審慎樂觀」展望，將以「保持穩健」的營運步調，持續關注及爭取業務機會。

倫飛自老牌筆電廠成功轉型為加固型電腦製造銷售廠，以自有品牌Durabook的強固型筆電／平板產品，在歐、美市場深耕，聚焦於軍事國防、警消及救護等公共安全領域，以及天然氣、水利及石化、食品等工業領域之需求，透過與經銷、零售和SI（系統集成商）等合作夥伴，爭取標案和通路零售。

近年倫飛也積極開拓在亞太市場相關業務，上半年亦受惠來自印度、越南等東南亞地區的新客戶訂單放量，挹注其出貨及營收成長。

隨著自有品牌業務持續拉升，倫飛近兩年在強固型筆電及平板產品業務，已占達整體營收之8成，另在為日系客戶代工的docking（擴充基座）和主板等業務占比，則降至1成左右。

為持續改善並維穩毛利率，倫飛也將持續降低代工業務比重，另一方面，隨著新品推出、貢獻銷售，加上原物料成本在歷經去年大缺料後，今年部分零組件因供過於求、價格下滑，為倫飛毛利率帶來利多，第二季並站上36.5％創高。

近一年多來在俄烏戰爭、區域衝突等因素下，各國政府多有因應國防需求及增加防衛能力的相關計畫，部分國家也的確有增加支出預算，高思復認為，這些都將為倫飛營運帶來業務機會。

展望下半年，高思復抱持審慎樂觀看法，將以保持穩健步調前進，同時也將持續於歐美及亞太市場的擴展其品牌知名度，並在通路發展較完整的主力市場，結合在地SI夥伴、觸及更多產業客戶，另在次要市場拓增銷售管道之際，亦不排除以整併方式增加銷售通路。至於在產品方面，則將擴增周邊附屬產品服務和客戶終端問題的解決方案，以提高產品附加價值。

倫飛今年上半年稅後純益0.63億元，年增85.3％、並大幅優於過去24年同期表現，毛利率及營益率則各以35.4％、5.62％，刷新歷年同期新高，累計EPS為2.54元。