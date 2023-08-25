前鼎：800G光模組帶來新商機

前鼎（4908）25日舉行線上法說會，總經理李昌祐指出，AI熱潮方興未艾，帶動大型數據應用，預期800G乙太網路模組在2025年前，將成為最受歡迎模組，也為光通訊廠帶來新商機。

該公司的業務，主要是設計、研發、生產及銷售雷射二極體、受光二極體封裝及光傳接模組相關光纖通訊產品，產品有三大類，分別是光學次模組、光模塊及光纖延長器，其中，光模塊營收占比達90％。

李昌祐分析，現階段全球各速率全球乙太網光模塊出貨量占比，50G及以下居多數，約占6成，但到了2025年，100G以上的乙太光網模塊出貨量，將占一半以上，主要是數據中心推動出貨量增加。

李昌祐觀察，高速率光模塊的發展進程，從10G到800G，每三年就有一個世代的演進，以倍數成長，2023年已有大型公司開始採用800G光模組，該公司跟著產業動向，400G／800G產品也已在開發。

李昌祐指出，400G／800G的興起，主要是高速運算需求強烈雲端運算，AR／VR、AI、5G等技術的應用對於流量需求非常大。

此一成長，將需要更高的頻寬，進而推動數據中心的建設。而客戶採用高速率光模塊，將帶領光通訊進入應用新商機。

全球FTTH網路巿場蓬勃發展，電信商已由傳統方案，提升至Combo PON及XGS-PON的技術，台灣部分系統廠也已參與歐美標案，前鼎目前正積極布局爭取訂單。

此外，前鼎長期經營利基型市場，涵蓋工廠自動化、工業控制、骨幹電網，離岸風電、軌道交通、醫療保健、礦場開採及保全監控等應用，客戶如有特殊要求，前鼎也在既有的基礎上，滿足更多客戶客製化需求。

前鼎2023年上半年營業收入3.83億元，較2022年同期的4.76億元，年減19.35％，主要是2022年客戶因疫情之故，供應鏈斷鏈而拉貨太多，到了下半年底，客戶開始去化庫存，致使該公司業績減少。

此外，匯兌收入也有所減少，上半年稅後純益0.86億元，每股稅後純益（EPS）1.10元，較2022年同期的1.83元，減少0.73元。