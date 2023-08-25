數位部開放WiFi 6E頻段 業者正面看待

業者:發展邊緣AI必走的路

數位部長唐鳳今天表示，開放6GHz頻段供WiFi 6E使用。業者正面看待，表示未來隨著台灣區域寬頻無線網路速度再提升，將有助應用擴大，是發展邊緣人工智慧（AI）必走的路。

測試驗證服務廠耕興總經理室特助周煒哲接受記者電訪指出，以前WiFi只有2.4及5GHz頻段可以使用；其中2.4GHz頻段有如「省道」，5GHz頻段像是4條「高速公路」，5GHz頻段有波段Band 1、2、3、4。

他表示，開放6GHz頻段，就像是增開了4條「高架的高速公路」，6GHz頻段也有波段Band 1、2、3、4；不僅頻寬加大、頻率加高，且多了4條快速通道。

瑞昱指出，歐美近年已開放6GHz頻段，台灣跟進開放6GHz頻段，樂觀其成。隨著傳輸資料增加，將有助應用擴大，對於消費者及網通產業都具正面意義。

周煒哲表示，基礎建設一直升級，終端殺手級應用不斷推出，是產業發展趨勢。未來隨著台灣區域寬頻無線網路速度再提升，不僅有助虛擬實境（AR）、混合實境（MR）等3D虛擬影像應用落實，在智慧工廠應用也比較不會「塞車」。

周煒哲說，邊緣AI運算會加大頻寬使用，若頻寬不夠，恐會造成處理延遲。對於未來AI應用發展，開放6GHz頻段是必然要走的路。

電信寬頻設備廠中磊表示，Wifi 6E技術具高傳輸效率特性，目前多使用於商用級網通產品產品。

中磊指出，近年企業級產品需求增溫，目前Wi-Fi 6E占整體營收比重約3成，後勢可期。樂見台灣迎向此一開放趨勢，料將對產業帶來正面影響。

邊緣運算（Edge Computing）是一種網路運算架構，即運算過程盡可能靠近產出資料的地方，藉以取得雲端運算的優點，進而最大限度減少異地用戶端和伺服器間，所必須產生的通信量。

（中央社）

AR和VR將更順暢

數位部長唐鳳今（25）日表示，24日已將Wi-Fi 6E簽准公文送出，未來擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）使用上更為順暢。數位部進一步表示，最快25日開放頻段。

數位部即將在27日成立滿周年，並於25日舉辦媒體茶敘。在促進產業發展與數位轉型方面，唐鳳說，鑑於近年來遠距工作、視訊會議、數位娛樂等相關網際網路應用服務持續發展，數位部參考各國（包括美國、加拿大、巴西、南韓、英國、日本、歐盟等）規劃方式及技術規範，開放6GHz頻段供Wi-Fi 6E使用。相關法規命令經行政院核定後，也已在8月24日簽准公文，後續待國家通訊傳播委員會完成各項Wi-Fi 6E設備的器材審驗規定及程序後，民眾即可體驗最新技術。

唐鳳說明，有別於現行Wi-Fi在2.4及5GHz頻段運作，Wi-Fi 6E增加可使用6GHz（5945-6425MHz）頻段，支援更大頻寬、更快的傳輸量及較低延遲。開放Wi-Fi 6E將促進相關產業發展，如企業建置智慧工廠等創新應用，並進一步提升民眾對於創新科技的體驗，如支援AR、VR等穿戴式娛樂裝置等。

唐鳳也補充，公文簽出後，由NCC進行社備審驗，相信很快會驗測，屆時不用申請就可以使用，也可以發揮很多想像力。

至於對產業的影響，唐鳳說，AR、VR因為各種不同廠牌，不一定用Wi-Fi就可以傳輸那麼大的量，每每要有取捨，導致可能會有抽格，或是像素、解析度比較差情況，且每個設備都要連一條線，成本相當高，也不容易布建，未來Wi-Fi 6E開放後就會有足夠頻寬，AR跟VR也不會出現分野情形，而是融為一體。

（工商 曹悅華）

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