欣興蘇州子公司 擬申請大陸IPO

欣興（3037）董事會通過，子公司蘇州群策將首次公開發行人民幣普通股10％，並將在大陸申請IPO，欣興將藉此建立多元籌資管道，並融入當地半導體供應鏈，相關計畫將提請113年度股東常會通過。

欣興指出，蘇州群策上市後，將可就地快速運用較多元的籌資管道募集資金，取得更多元化的在地資金來源，強化本公司集團財務結構，提升集團財務調度的靈活性，並加速本公司集團在中國大陸及全球發展，可有效提升企業知名度，藉此吸引優秀人才，提高員工向心力；除增強公司自主創新能力，強化營運競爭力外，亦有利於增加歸屬於本公司身為控股母公司的淨利潤，有助於提升整體股東權益，並為股東追求最大利益。

藉由上市，預期蘇州群策可更加融入當地半導體供應鏈，並可快速拓展中國大陸市場，使公司進一步提升中國大陸巿場占有率及集團獲利。

蘇州群策擬於中國大陸之證券交易市場辦理首次公開發行人民幣普通股並申請上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市地相關法規，將發行之新股股數約占蘇州群策發行後總股本比例10％，最終上巿之發行數量及持股比例，將根據中國大陸相關法規、資金需求、與中國大陸監管機構的溝通情況及市場情況由蘇州群策與主辦承銷商協商確定。

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