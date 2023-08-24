DRAM Q2營收逆增20％ 合約價陸續落底

受惠於AI伺服器需求攀升，帶動高頻寬記憶體（HBM）出貨成長，加上客戶端DDR5的備貨潮，使得國際三大原廠出貨量均有成長，第二季DRAM產業營收約114.3億美元，季增20.4％，終結連續三個季度的跌勢。

TrendForce研究顯示，SK海力士（SK hynix）第二季出貨量季增超過35％，且平均銷售單價（ASP）較高的DDR5、HBM出貨占比顯著增長，帶動SK海力士產品平均單價（ASP）逆勢成長7～9％，推升SK海力士第二季營收季增近5成，成長幅度居冠，達34.4億美元，回歸第二名。

三星（Samsung）因DDR5製程仍落於1Ynm，且占比有限，ASP下跌約7～9％，但第二季受惠於模組廠備貨，及AI伺服器建置需求，出貨略增長，帶動第二季營收季增8.6％，營收達45.3億美元，位居第一名。

位居第三的美光（Micron）在HBM的發展較晚，但DDR5出貨仍有一定出貨比重，使得ASP大致持平，在出貨量的帶動下，營收約29.5億美元，季增15.7％，兩家業者市占率均縮減。

整體而言，因各產品合約價仍持續下行，原廠營業利益率仍為負值，三星第二季營業利益率由-24％，上升至-9％，SK海力士因營收、ASP同步成長，營業利益率由-50％，大幅收斂至-2％，而美光營業利益率（Fiscal year）則是從-55.4％，略微回升至-36％。

TrendForce預期，DRAM產業第三季營收仍將維持季增，且在原廠減產後，讓價意願減低，故合約價已陸續落底，後續跌幅有限，因此庫存跌價損失將獲得改善，營業利益率有望轉虧為盈。

台廠方面，南亞科出貨已連續衰退超過四季度，第二季受電視訂單帶動，營收季增約8.2％。

華邦電第二季營收季增6.9％，主要受惠於中國標案陸續開出，且為去化KH廠新增產能，議價彈性大，訂單量因此提升。

力積電營收計算主要為其自家生產Consumer DRAM產品，而不包含DRAM代工業務，受需求冷清影響，及其製程較為落後，缺乏價格競爭優勢，DRAM營收衰退約10.8％，為本季唯一衰退的原廠，若加計代工營收則衰退7.8％。

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