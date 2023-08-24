華碩AI伺服器 明年至少倍增

為達成五年內業績拚增五倍的目標，品牌廠華碩加緊衝刺伺服器事業，華碩營運長暨全球資深副總裁謝明傑預估，明年華碩AI伺服務業績至少有翻倍增揚的表現。

華碩近期發布採用輝達（NVIDIA）HGX H100的高階AI伺服器，及L40S GPU架構的NVIDIA OVX系列AI伺服器，目前皆緊鑼密鼓地在新北樹林的自有智慧工廠內排程、準備生產，預計年底將推出採用超微（AMD）MI300 GPU架構的AI伺服器新品。目前華碩手上的AI伺服器訂單，已滿到明年。

台灣ODM伺服器大廠齊攻AI伺服器、輝達GPU供貨十分吃緊，華碩如何搶占先機？謝明傑指出，早在這波AI題材被炒熱之前，華碩就為了手上的CSP（雲端服務供應商）客戶搶先向輝達下了不少GPU訂單，且下單量之多，甚至「讓老闆都有點驚嚇」。

儘管發布AI伺服器的時間點看似稍晚，但謝明傑強調，華碩在投入開發這一波新世代AI伺服器的time to market，與所有ODM／OEM台廠一樣、都在第一時間就參與。

另一方面，華碩在瑞傳樹林廠區中租用、並於去年下半年啟用的自有智慧產線，已開始投入伺服器前段的SMT／PCBA等板接生產外，近期於桃園蘆竹幾近建置完成的智慧工廠，最快年底、最慢明年上半年也將加入投產，將以伺服器及IoT相關之少量多樣、複雜度高的產品為主。

至於原位於北美加州弗利蒙（Fremont）的生產、倉儲據點，和歐洲捷克維修中心，也已改建作為後段組裝廠區，將可支援華碩分別在美、歐地區CSP客戶的出貨需求。

不過，儘管提前大舉採購GPU的超前部署，謝明傑坦言，輝達為優先滿足Tier 1的大型CSP業者大量訂單、而交予台ODM／OEM廠生產的部分專案，華碩的確會略晚。

隨著近四、五年華碩在ODM Direct伺服器市場陸續爭取到歐、美地區之在地CSP業者訂單，並逐年緩步增長下，華碩也已兩年多前正式將伺服器事業分為兩大部門，分別聚焦以傳統品牌為主的企業級伺服器業務，與聚焦CSP的資料中心伺服器業務，整體伺服器事業的規模也擴大至500人以上。

截至去年底為止，華碩整體伺服器業務在集團營收比重仍僅占低個位數，今年上半年並有雙位數年增長，內部並訂下希望以至少40％的年複合成長率、在2027年時達五倍增長，其中，針對資料中心伺服器業務，更設下五年內增長十倍的目標。

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