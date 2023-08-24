解決台積熊本設廠排水難題 日政府出手了

台積電熊本廠即將在2024年正式啟用，不但熊本縣政府積極規劃周邊基礎建設，日本首相岸田文雄也已表態國家將提供財政援助。據日媒最新報導，日本國土交通省已將工廠排水相關設施的支援經費納入政府2024年度財政預算中，預估金額將為62.2億日圓（約新台幣13億元）。

據《熊本日日新聞》報導，隨著台積電在熊本設廠的效應擴散，預料周邊地區將吸引更多半導體企業進駐，工業廢水量勢必增加，因此提高現有污水處理能力勢在必行。而根據熊本縣政府的規劃，因應工廠排水的下水道處理廠，興建經費需280億日圓（約新台幣59億元）。

國土交通省計畫從規模達6563億日圓（約新台幣1384億元）的政府基建補助金中提撥一部分給予協助。下水道處理廠的相關費用，除了讓利用到的企業依照廢水的水質與水量來承擔之外，扣除掉企業承擔的金額之後，剩餘的金額中，3分之2由熊本當地政府支付，3分之1由日本政府支援。

根據熊本縣向日本政府提出的請願書，排水處理設施的經費估為280億日圓，預計企業將出資93.3億日圓（約新台幣20億元），地方政府出資124.5億日圓（約新台幣26億元），而日本政府出資62.2億日圓。

（中時新聞網 賴宇萍）

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