身家一夜暴漲! 黃仁勳富豪排名力壓李嘉誠

AI晶片龍頭輝達今年來股價飆漲逾200%，執行長黃仁勳的財富也跟著水漲船高。富比世即時富豪榜最新資料顯示，黃仁勳的身家一夜暴增13億美元（約新台幣400億元），目前已達420億美元（約新台幣1.3兆元），在全球富豪榜上排名第27。

投資人看好輝達業績表現，帶動公司股價23日上漲3.17%，收在471.16美元。盤後公布的超強財報與財測，更帶動盤後股價一度漲逾10%。

黃仁勳在輝達的持股比例為3.6%，隨著輝達23日股價上漲，他的身家也比前一日暴增13億美元（或3.10%）至420億美元，高於香港首富李嘉誠（全球富豪榜排名第31）的374億美元身家。

輝達財報公布後，分析師瘋狂給予掌聲。投資研究公司CFRA的股票分析師Angelo Zino更狂讚，未來5到10年，輝達將是「對人類文明最重要的公司」，因為每家企業都將直接或間接倚賴這家晶片製造商。

Global X的研究分析師Tejas Dessai指出，輝達還可以繼續在AI領域大展手腳。他表示，目前仍處於數十年運算轉型的早期階段，由於AI需要專門的晶片來運行，在這10年裡，價值數兆美元的處理晶片將會被替換。

（中時新聞網 賴宇萍）

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