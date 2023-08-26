廣達奪通用大單 車用布局加速開花結果

環顧當下及未來，最具爆發成長潛力產業非AI莫屬，隨著AI熱潮持續推動科技類股價值重估，全球都在瘋搶輝達AI晶片，為台AI伺服器供應鏈後市挹注利多。

其中，與輝達在多GPU架構的AI高速運算／雲端運算合作逾六年的ODM廠，包括英業達、廣達、緯創、鴻海及技嘉等，下半年將有機會進一步反映營運利多。此外，AI伺服器除配置有多GPU模組，在機身高度、重量及熱設計功耗(TDP)等部分皆較通用型伺服器提升，也因此諸如散熱廠如奇鋐、雙鴻及建準，電源供應器商如光寶科及台達電，和機殼廠勤誠、導軌業者川湖，與PCB/CCL廠如台光電與金像電等，也將因AI伺服器需求看增受惠。

【個股推薦】廣達(2382)，主要利基題材有：

(1)Q2三率三升，上修伺服器展望：AI伺服器與非PC業務助攻，廣達第二季實現前所未見的盈利能力，財報超乎預期，單季毛利率突破8%，達8.52%，營益率4.61%，營業利益、稅後盈餘分別以112.87億元與101.25億元，雙雙刷新歷史紀錄，每股純益(EPS)2.63元。累計上半年合併營收5112.1億元，雖年減逾10%，但營業利益高達191.45億元，同比跳增74.8%，稅後盈餘165.98億元，年增54.9%，EPS 4.31元，創史上同期新高紀錄。

廣達強調，第二季各項指標均創歷史新高，盈利能力前所未見，顯示其在新興的AI領域取得加速發展。而AI是廣達多年來的核心投資，公司深信AI將引領未來的創新浪潮，由於在AI伺服器上的斬獲與領先，廣達持續布局相關業務，並持續擴充美國與歐洲的AI伺服器產能。

雖然筆電市場復甦緩慢，但預估AI伺服器動能得以延續至2024年，與輝達合作的全新MGX架構超級電腦，預估八月起生產，第四季放量，加上外傳公司取得微軟、亞馬遜AWS的AI伺服器大單，也將在下半年開始出貨，因廣達AI伺服器機櫃單位售價為一般機櫃的三倍以上，明年出貨量將倍數跳增，營收比重攀升至35%~40%。

此外，關於車電業務，廣達表示，將重點放在AI汽車電腦領域，持續投資ADAS與AI汽車電腦，同時預期明年的車電業務可望從投資模式轉向為收穫模式，實現利潤的改善。

(2)車載AI電腦加速起飛：廣達布局車用電子事業長達十六年，逐步進入快速成長期，隨客戶及專案數增加，已讓廣達跨出純代工角色，日前奪下美國通用汽車(GM)集團自動駕駛域控制器(ADC, ADAS/AD Domain Controller)大單，並以通用自研自駕車用晶片，結合廣達平台，量身訂做運算硬體解決方案，車用布局加速開花結果。

資本市場目光聚焦在AI題材之際，廣達車電領域也逐漸成長，其中，可望於今年達一定規模的ADC產品，明年有機會成為推升廣達車用業務躍升占達雙位數的動能，業界更看好廣達去年第四季拿下通用大單，於2025年開始出貨後，更將大舉挹注其毛利率及業績進一步翻揚。

去年，廣達入列輝達為自動駕駛全新打造的NVIDIA DRIVE Hyperion開放平台的擴展合作夥伴，協助數百家車廠、Tier 1供應商加速在自動駕駛和ADAS的部署，ADC自動駕駛域控制器被視為是自駕車的核心運算處理中樞，供應鏈傳出，廣達奪下美國通用集團的ADC大單，從設計階段即著手，並以通用自行開發之自駕車用晶片，配合廣達應用第三方開發套件之運算平台，協助通用從無到有、量身訂做的硬體解決方案，因此不僅ADC的產品單價高，不算入其他相關感測器、鏡頭等，至少三千美元起，毛利率也優於大多的ADAS產品，預估至少有40%以上。廣達預計最快今年送出POC(概念驗證)樣品，但訂單交貨期則自2025年起，為期四年，總量約1,400萬套，業界預估，屆時廣達將進一步受惠，在大單挹注下推動其車用業務加速成長。

【操作建議】「低接不追高」，配合股價於低檔整整打底十三年時間，十三年磨一劍，漂亮打底、籌碼有效沉澱，這一次隨著輝達掀起的AI浪潮才剛起步，明年準備大爆發，一切才剛剛開始，真正的好戲還在後頭，短線若有壓回，只要守穩季線關卡不破，逢低仍值得留意(※基本面資料若有異動，依公開資訊觀測站最新訊息為主)。基於風險考量，設好停損停利 。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1200期 陳學進）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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