台積進駐楠梓 水利署：不會排擠民生用水

台積電進駐高雄楠梓產業園區，因製程調整而有增加用水需求，經濟部已協同營建署及高雄市政府共同規劃，由周邊具推動潛能的再生水廠（如楠梓、橋頭及園區自建，合計約每日10萬噸）供應，做為長期水源。水利署23日表示，未來楠梓園區將有自來水與再生水兩股水源，並透過再生水專管供水，確保供水穩定，不會排擠由天然水源供應的民生及農業灌溉用水。

另外，再生水是將使用過的民生污水或放流水，經回收處理再利用，除可做為產業穩定水源，也不會排擠由天然水源供應的民生及農業灌溉用水。

水利署表示，長期積極趕辦各項水資源建設，透過多省水、多找水及多調水等策略，及持續推動伏流水、再生水及海淡水等多元水源措施，提升調度能力及供水韌性。

也因為氣候變遷的影響是全球性議題，全國各區域可能面臨的水資源風險，水利署已在2021年研擬長期的「台灣各區水資源經理基本計畫」因應並定期滾動檢討。在百年大旱及今年南部大旱的抗旱經驗，充分驗證多元水源及調度策略具抗旱效果，有必要加速推動不易受天候影響的再生水與海淡水等科技造水，供應未來產業發展所需。

在高雄地區已有鳳山及臨海再生水廠供應臨海工業區，也陸續推動具供水潛能的楠梓及橋頭再生水廠；另高雄海淡廠亦已啟動規劃。

另外，該署推動中荖濃溪伏流水，預計2026年完工供水，將可與高屏溪川流水搭配運用。而趕辦中「曾文南化聯通管工程」預計2024年完工，屆時可將曾文、南化水庫及高屏堰水源串連，讓高雄地區水源更多元、供水更穩定也更具韌性。

確保民生用水需求及協助產業供水穩定，一直都是政府重要施政目標，水利署將持續滾動檢討各項節水調度措施，將水資源做最有效的運用，並透過水資源精緻管理及多元水資源建設，穩定水資源供應、提高供水韌性。

對於高雄產業發展所增加用水需求，政府已規劃再生水，做為長期水源，並不會排擠民生與農業用水，請民眾放心。

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