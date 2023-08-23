摺疊機爭霸 三星拚守王位 陸牌成長率暴衝

研調機構TechInsights針對摺疊智慧型手機出具最新數據，第二季單季全球摺疊智慧型手機出貨年增24%，三星在尚未加入新機貢獻下，出貨年減少24%，但守穩龍頭寶座。另外，由於去年基期低的關係，摩托羅拉、vivo、OPPO以及華為等，單季年增都相當驚人。

TechInsights數據指出，今年第二季全球摺疊智慧型手機出貨年增24%，其中，亞太市場占全球摺疊機總出貨量的近三分之二，仍為全球最大市場。

就品牌來說，第二季三星依舊是全球摺疊智慧型手機霸主，只是隨著越來越多的品牌加入，市場競爭加劇，故三星單季出貨量年減少37%，但因為三星在本月中開賣其新一代摺疊機Z Fold 5、Z Flip 5，將可望帶動第三季出貨表現。另外，包括華為、vivo、OPPO、摩托羅拉(聯想)、榮耀、小米以及Google等躋身前8名。摩托羅拉挾其最新的Raz r40系列手機加持下，單季出貨量年增長高達2135%，還有vivo的300%、OPPO的153%以及和華為的103%，都是單季年增高達3位數的品牌，會有如此高的成長率，主要原因不外乎因去年同期基期低所致。

若單就亞太市場來看，華為、三星、vivo的摺疊智慧型手機出貨量排名前三。中東歐是三星、華為、摩托羅拉；中東、非洲則是三星、摩托羅拉、華為。

（時報資訊 王逸芯）

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