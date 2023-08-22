經濟前景不明 研調下修全年電視出貨預估

集邦：全球經濟前景不明 下修全年電視出貨預估

根據TrendForce調查顯示，今年電視面板價格於2月開始起漲後，隨即進入中國618促銷備貨期，加上北美預估今年電視銷售維持3~4％成長動能，品牌為了降低整機生產成本而現提前出貨，帶動第二季電視出貨季增7.6％，年增2.1％，合計上半年全球電視出貨量達9,004萬台，年減3.5％。

TrendForce指出，為了維持電視面板漲勢，進入第三季面板廠仍選擇持續控產，反觀品牌為了維持銷售動能，整機零售價漲幅無法反映電視面板價格上漲幅度，因此品牌在第三季開始瀕臨財務虧損的邊緣。進入下半年國際品牌陸續為年底節慶促銷提高出貨外，中國雙11的備貨也將於9月底達高峰，預計會帶動第三季電視出貨季增11.9％，達5,224萬台，但仍較TrendForce先前預估出貨減少1.3％，顯示出面板價格持續上漲，品牌下半年勢必得收斂獲利較差產品。因此，預估今年全球電視出貨量將下修至1.98億台，年減1.5％。

今年面板廠為了改善財務狀況，透過產能控管達到來為穩價格，加上從農曆年後，中國品牌便開始提高電視面板的採購量，推升近幾月電視面板價格持續上漲。今年6月底前55吋（含）以下電視面板價格已達獲利階段，第三季預期在10.5代線生產主力尺寸65吋和75吋也將開始獲利。觀察今年50吋、55吋和65吋面板價格上漲幅度已超過5成，但品牌在北美地區零售價格不漲反降，意味著品牌獲利空間受到擠壓。據TrendForce調查，主要電視品牌第三季電視面板採購量雖然預期季增6.8％，但明顯較原先的計畫減少，隨著電視品牌的面板採購量於9月達高峰後，預估第四季採購量將進一步減少7.3％。因此謹慎控產仍是接下來維持電視面板價格的關鍵。