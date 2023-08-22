遠傳併亞太生變？法院判「決議應撤銷」

遠傳（4904）日前才與亞太電（3682）風光舉辦「遠亞合併訂婚慶」，惟昨（22）日晚間最新確定亞太電股東控亞太電臨股會通過遠亞合併案有瑕疵，遭到法院判決「決議應予撤銷」。亞太電強調，將委請律師提起上訴，以維護公司及股東權益。由於遠亞併後，最大競業之一台灣大也為亞太電股東之一，現階段台灣大與台灣之星合併案仍在公平會審議中，故整起事件後續會如何發展，仍有待關注。

該事件中得臨時股東會是在去年4月15日舉行的，當時通過亞太電與遠傳電信合併案，值得注意的是，由於台灣大也有亞太電持股約2％，當時站在競爭對手的角度，於現場仍派人表達意見，認為「台灣大不同意亞太電董事會通過與遠傳合併案」。

亞太電表示，已經收到判決書，原告先位之訴駁回，被告於民國111年4月15日召開股東臨時會討論事項第一案「本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案」決議應予撤銷，訴訟費用由兩造各負擔二分之一。

亞太電表示，目前對於公司財務業務尚無影響，將委請律師提起上訴，以維護本公司之合法權益，以及維護本公司及股東權益。

亞太電公告內容如下：

本公司股東李映怡向智慧財產及商業法院提出訴訟，本公司於5月23日接獲智慧財產及商業法院商業庭寄送之起訴狀，先位之訴聲明為：「一、確認被告亞太電信股份有限公司於民國111年4月15日召開之股東臨時會所通過之『討論事項（一）本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案』決議無效。訴訟費用由被告負擔」。備位之訴聲明為：「一、被告亞太電信股份有限公司於民國111年4月15日召開之股東臨時會所通過之『討論事項（一）本公司擬與遠傳電信股份有限公司合併案』決議應予撤銷。訴訟費用由被告負擔」。

（時報記者 王逸芯）

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