全球十大半導體廠設備投資 10年最大跌幅

擔憂中國大陸景氣放緩，令半導體大廠對於投資的態度轉趨謹慎。全球十大半導體製造商2023年製造設備投資額料為四年來首度下滑，且減幅恐創十年以來最大。

《日經新聞》（Nikkei）近日彙整美國、歐洲、日本、韓國與台灣等地全球十大半導體廠設備投資計畫後發現，這些公司今年投資額預估將年減16％至1,220億美元。顯示全球晶片市場持續疲弱，促使這些半導體巨擘在設備投資方面急踩煞車。

十大半導體廠今年對於記憶體晶片的設備投資估年減44％、下滑幅度最大。電腦與資料中心使用的運算用半導體投資估減少14％。

其中，設備投資減少的業者有六家，包含美國的英特爾、格芯、美光、台灣晶圓代工龍頭台積電、韓國記憶體大廠SK海力士，以及共同營運合資工廠的美國威騰電子與日本鎧俠。

（工商時報 鄭勝得）

由於全球半導體市場持續疲軟，使得全球半導體設備投資大幅削減，據《日經新聞》指出，在整理位於美國、歐洲、韓國、中國台灣、日本等地的全球主要10大半導體廠商的設備投資計畫後發現，2023年度投資額預估將同比下滑16%至1220億美元，將為4年來首度呈現同比減少，下滑幅度將創過去10年來最大。

《日經新聞》指出，2023年度全球十大半導體製造廠商對於存儲晶片的設備投資同比大跌44%，下滑幅度最大；邏輯半導體的投資也將同比減少14%。其中，設備投資減少的廠商有6家，包含國英特爾、台積電、格羅方德（GlobalFoundries）、美光、SK海力士、西部數據/鎧俠。

報導稱，近年來中美之間的半導體技術競爭，美國、歐盟、日本等各國政府相繼推出振興本土半導體製造業政策，使得2022年度全球前十大半導體製造廠商的設備投資額達歷史新高紀錄的1460億美元。

不過，今年的情況明顯不同。截至2023年6月底為止，有公開資料的9家半導體大廠的半導體存貨價值累計高達889億美元，較一年前相比增加了10%，和半導體嚴重短缺前的2020年相比大幅增長了70%。因為過剩的庫存，美光減產了30%，半導體設備投資縮減了40%，SK海力士的減產幅度進一步擴大5-10%、設備投資縮額也縮減了50%以上。

另外，在市場需求方面，根據世界半導體貿易統計（WSTS）的最新預測，由於記憶體需求大幅減少，邏輯半導體需求萎縮，預計 2023 年全球半導體市場將出現10.3%的下滑，預計市場規模將達到5150億美元。尤其是那些依賴消費者支出的細分市場，包括記憶體將預計同比下滑約3.5%。

WSTS還指出，2023年歐洲和日本市場預計將出現增長，增幅分別為6.3%和1.2%。相反，其餘地區預計將面臨低迷，其中美洲地區預計將下降 9.1%，亞太地區將下降 15.1%。

英國市場調查公司Omdia分析師南川明還指出，「10-14nm等產品有供應過剩疑慮。」

（中時新聞網 盧伯華）

文章來源：今年全球十大半導體制造商裝置投資將減少16%，創過去10年來最大跌幅

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