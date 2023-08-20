輝達新AI鏈動起來 受惠台廠大點兵

輝達新一代AI超級電腦／伺服器產能「動起來」，前段GPU模組、基板及主板等供應鏈進入量產期後，後段系統組裝廠也將跟進於第三季下旬到第四季起逐步放量出貨，包括英業達、廣達、緯穎、技嘉等營運備受市場期待。

輝達財報即將於23日出爐，成為市場檢驗其AI獲利實力的明證，市場亦緊盯下半年拉貨動能。目前配置最新H100 SXM的高階AI伺服器中，輝達DGX H100採用8個GPU，輝達及合作系統廠的HGX H100則有4或8個GPU配置。

在新H100 GPU模組部分，富士康、鴻佰現為主要獨供廠商，至於H100多GPU之伺服器基板，目前則是以緯創為獨供業者。另伺服器主機板的部分除了鴻海、緯創外，如英業達、廣達、緯穎、技嘉、美超微等，皆為供應商之一。

此外，輝達於8月發表的新一代NVIDIA L40S GPU架構的NVIDIA OVX中階AI伺服器系列產品，預計將在第三季下旬後陸續供貨，包括華碩、戴爾、技嘉、HPE、聯想、雲達和Supermicro等OEM合作廠，皆將開始出貨，屆時亦將帶動相關Enterprise伺服器之供應商如英業達、緯創、鴻海、神達、仁寶等台廠第四季到明年在AI伺服器相關產品的出貨動能。

輝達新一代DGX GH200 AI超級電腦，除了用於輝達自建超級電腦Helios外，三大CSP包括Google Cloud、Meta和Microsoft，也將於今年底前率先導入DGX GH200，主要CSP ODM廠商，包括英業達、雲達（QCT，廣達子公司）及緯穎，都將於第三季底到第四季陸續出貨。

近期開始交貨的MGX系列可模組化AI伺服器，因可大幅縮減用戶端開發成本及時程，並可兼容H100、L40、L4，與Grace CPU、GH200 Grace Hopper及8月初甫推出的下一代HBM3e版等超級晶片組或x86／ARM架構CPU，預計將成為後續主流系列產品。

MGX系列由雲達及Supermicro兩大供應商從8月起先出貨，分別為採用GH200 Grace Hopper超級晶片組的S74G-2U（QCT），與配置Grace CPU超級晶片架構的ARS-221GL-NR（Supermicro）。

接續於第四季出貨商，則包括華擎旗下永擎、華碩、技嘉及和碩等，明年也將有更明顯的量體顯現。

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