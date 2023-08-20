台灣不只台積電!韓記者揭1王牌武器太震撼

台積電與三星在先進製程領域競爭激烈，最近三星又放話5年內要超車台積電，但真能達陣嗎？專家分析，從良率和訂單量來看，雙方還有一大段距離，而韓國記者也不護短，直言台積電之所以那麼強，關鍵在於周邊有許多IC設計公司及半導體製造商，建構起完善的半導體生態圈，韓國只有三星、海力士等大企業，無法打造產業鏈，很難追上台灣半導體。

YouTuber挖系桑米西近日分享韓國最大電視台KBS邀請該台人氣記者探討台灣與韓國半導體有關的內容，包括台積電強大的原因及韓國半導體面臨的問題。

KBS記者表示，韓國人都認為韓國是半導體強國，不過一些數據解讀，發現有些出入，韓國全國經濟人聯合會公布市值前百大國際半導體公司，中國有42家、美國28家、台灣10家、日本7家，韓國只有3家。半導體企業的種類多到不計其數，但韓國只有記憶體晶片製造商而已。

至於，韓國半導體比起台灣不足的部分，KBS記者說，韓國想起台灣的話，只怕台積電吧，新聞常提到tsmc的3奈米或是良率不錯等，但其實台灣更令人震驚的不只有台積電，還有台積電生態圈裡的無數半導體設計公司，就是IC設計廠，例如聯發科（mediatek），像這樣的公司，在台灣有數十家、數百家，而且這些公司的市值排名也很前面。

KBS記者又拿出統計資料，美國IC設計公司在全球市占率高達65%排名第一，更驚人的是，台灣IC設計市占率也達17%位居全球第二大，而韓國市占率只有0.5%~0.7%。

台積電為什麼那麼強？KBS記者表示，關鍵在於台積電周邊有許多IC設計公司，以及半導體製造商，因此可以建構完善的半導體生態圈，三星很難追得上台積電的主因，並非技術不足或是不夠努力，而是韓國沒有半導體生態圈的關係。

KBS記者最後點出韓國半導體面臨的問題：

一》台韓政府對半導體產業的態度不同。

如果韓國政府有支援半導體，我們只想到三星、海力士等大企業，反觀台灣政府的做法，包括台積電以及半導體生態圈的公司全盤支援，包括IC設計廠等。

二》三星從設計、製造、封裝全都自己做。

因為三星很會做出產品，他也承認，三星技術真的很好，但是因為三星一手全包，這樣的話，其他公司不能成長，也不太可能打造完善的半導體生態圈。由於上述兩大原因，韓國很難追上台灣半導體。

（中時新聞網 吳美觀）

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