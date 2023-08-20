台積電亞利桑那建廠 帶來哪些改變？

美國亞利桑那州商業組織及參議員近日親訪台灣招商，不僅有意吸引更多台灣企業來美國投資，也大談台積電進駐後當地後所帶來的效益。

美國大鳳凰城經濟發展局（GPEC ）與美國民主黨參議員馬克‧凱利（Mark Kelly）近日來台為亞利桑那州招商，昨日（8/17）與國發會所打造的國家新創品牌「Startup Island TAIWAN」簽署合作備忘錄，協助台灣企業落腳亞利桑那州。

GPEC 為鳳凰城商業組織，此行目的是向台灣企業及新創公司伸出援手，吸引到亞利桑那州投資，也聽取台灣公司赴美的疑難雜症。這次參訪，他們也與半導體產業及無人機產業會面。

談到在台灣企業，尤其是新創看到什麼潛力跟合作機會，大鳳凰城經濟發展局執行長克里斯‧卡馬丘（Chris Camacho）今日（8/18）上午接受《今周刊》專訪時表示，過去幾年與台積電合作經驗拓展他們對於其他領域的興趣，「我們看到許多結盟機會，包括AI、高階電子、量子電腦及航空領域等。」

現階段已有許多台灣新創在亞利桑那州落腳，美國又是全世界最大的市場，他認為，最終很多台灣企業都會想要到美國拓展客群。

為什麼非選亞利桑那？克里斯舉例，當地具有成本低廉及勞工條件佳等優勢，許多人因為生活品質、經濟可及性，以及經濟條件和機會選擇願意搬到亞利桑那，是美國連續幾年成長最快速市場。

該處也鄰近加州跟墨西哥，前者是全球第5大經濟體，後者則是快速的生產基地，「我不認為有比亞歷桑那更適合經商的地方。」克里斯說。

凱利在一旁表示，亞利桑那也有3間主要大學，如位於鳳凰城的「亞利桑那州立大學」（Arizona State University）是美國國內最大的工程學校，具有3萬多名學生，與美國國防部及美國太空總署（NASA）具有良好關係；位於圖森的亞利桑那大學（The University of Arizona）同樣有相關航太計畫。

對於台灣企業投資美國會遇到哪些瓶頸？凱利認為，無論是法律、資本額及勞動條件等都有不同要求，尤其一開始要台灣企業適應50個不同州的法律規範是龐大挑戰，因此GPEC就是要協助台灣企業可以在亞利桑那能順利落地生根。

護國神山帶來鉅額稅收「各州都希望有個台積電」

談到台灣企業投資亞利桑那，就不得不提到位於鳳凰城北部的亞利桑那台積電廠，投資額高達400億美元（約1.2兆新台幣），不僅是一舉拿下台灣對亞利桑那，更是美國史上規模最大的外國直接投資之一。

台積電落地亞利桑那後帶來什麼顯著改變呢？從經濟層面，克里斯表示，各方的經濟成果都是位居前茅，尤其是台積電進駐所帶來的鉅額地方稅收，「美國各地都希望可以有一個台積電來到他們的地區！」

他也分析，台積電為當地帶高薪工作，直接為當地帶來3,500個就業機會，許多為工程師；又每個就業機會可以再創造5個間接工作機會，所以至少可以為亞利桑那未來10年創造1.5~2萬個工作機會。

凱利指出，亞利桑那有包含波音、霍尼韋爾等國防軍武產業，台積電不僅可以讓美國企業可以取得最好的半導體，台積電也可以鄰近自己的美國商業夥伴，「我認為，台積電赴美設廠是互利互惠的決定！」

至於台積電設廠好處多，美國其他州是否會更積極祭出誘因，搶著讓台積電設廠？凱利斬釘截鐵地說，「我們不希望台積電去美國其它地方」。亞利桑那州具備龐大土地及勞力，現在需要建立起半導體供應鏈生態系。就他近期會面的25家半導體供應鏈廠商，絕大多數已展開、或有規劃跟進台積電到亞利桑那。

美工會控台積電引進低薪台勞爭議「我不認為這是真實的」

然而，台積電宣布美國廠進度出現延宕，美國廠量產時程從原訂的2024年底，延後至2025年。近期更又因引進台灣勞工協助建廠，惹得美國勞團抗議，當地工會「亞利桑那管道行業工會469號」（The Arizona Pipe Trades 469 Union）向當地政府請願，要求停發工作簽證給外派至當地的專業人員。

對此，凱利回應，若親眼看過台積電半導體製造廠，就知道裡面它並非一般廠房；雖然台積電建廠進度出現延宕，但也就是第一批晶片量產從2024年下半年延宕至2025年上半年，「這僅僅是數個月延宕。」

至於勞團抗爭，他認為，當地勞工已有相當建築經驗，相信未來若還有其他計畫，將會進展得更加順暢，尤其是種種低廉勞工取代當地勞工說法，「我不認為這是真實的」，相信台積電執行長魏哲家正在與當地勞團領袖進行協商。

克里斯也說明，台積電在美國設廠是相當先進計畫，台積電也有意在長期在美國訓練可以勝任工作的勞動力，GPEC將擔任勞工團體、勞動部門及教育單位的中間橋樑，不僅是要提供2024年、2025年的勞動力，更是未來數年的勞力承諾。

另外，台積電工程師相當關注的「雙重課稅」議題，凱利直言，「我們（美國政府）必須解決，我們也正在提出解方。」他說，目前在參議院已經有不同的提案，有自信會有辦法解決。

台海政治動盪「不至於影響美國投資」

除了吸引台灣赴美投資，近期是否有美企願意來台投資？克里斯說，台積電及相關供應鏈已在當地產生能見度，當地包括航太、微電子也期待雙邊合作，「這不會是台積電及相關企業投資美國的單向道。」

凱利也指出，台灣是美國第八大貿易夥伴，「但若是按照人均，台灣就是第三大貿易夥伴」，僅次於墨西哥及加拿大。他相信，台美間有共同價值、民主及教育體制，兩國企業相當適合互相投資；近期調查也顯示，相當多的美國老闆對於到台灣投資感到正向。

然而，台海近期較為動盪，許多國際投資人都對此表達關心。凱利提到，自己在1989年至1991期間派駐在巡迴西太平洋、南中國海及台灣海峽的航空母艦上，當年同樣有此擔憂跟氛圍，似乎可說一個相同循環；雖然來自中國言論會引起一些關心，但他認為並未達到影響美國投資的水準，「只是需要持續關注。」

（ 鍾泓良 ）

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