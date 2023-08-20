中華電信養出資安小金雞 力拚IPO

2017年，中華資安國際的創業員工不惜捨棄鐵飯碗，以破釜沉舟的決心闖出一片天；如今，中華資安一躍成為母公司中華電信的小金雞，計畫明年上市。

根據《財訊》報導，2017年，中華資安國際要從中華電信數據通信分公司資安處獨立出去時，好不容易才湊足人數離職創業；如今，中華資安國際已是台灣第一大資安服務公司。今年五月，中華電信董事長郭水義一上任的優先任務之一，就是要推動這家小金雞明年股票上市。

資安業務獨立 各國有前例

中華資安國際總經理洪進福回憶說，當年轉任新公司的前提就是必須離職、結清在中華電信的年資；因此，雖然資安處有多達160位同仁，但真正有意願的卻只有20人，之後再到其他部門徵詢、遊說，才勉強湊到40個人。於是，原本擔任中華電信數據通信分公司副總工程師的洪進福，就開啟了帶領這四十人團隊的創業之路。

資安服務業務之所以會獨立出來的契機，是全球趨勢驅動。洪進福說，全球正面臨數位國土不清的狀況，實體的世界有邊界，但網路世界卻沒有。因此，各國政府開始要求電信公司將內部的資安業務獨立出來，一旦面臨網路異常、攻擊事件，至少會有人負責解決問題。

《財訊》分析，綜觀世界各國，日本NTT security、新加坡星和電信、新加坡電信子公司Trustwave，甚至是泰國、越南都有類似的例子，資安業務不但順利獨立出來，而且還愈長愈大。

中華資安國際創立之初，雖然起步即擁有中華電信過去十多年來累積的基礎，但有不少業務以勞務性質為主，還沒有真正掌握銷售主導權。因此，第1年營收做到3億元，每股獲利僅約0.15元；進入第2年之後，開始賣自己的產品、自己的服務，獲利才扶搖直上，每股獲利躍至3元。

「後來每一個員工都是我親自面試進來，跟中華電信都沒有關係。」洪進福表示，這6年多來，不可能只靠母公司就能成長這麼快。《財訊》報導指出，中華資安國際過去是偏向資安服務公司，協助客戶架設入侵防禦系統，在網路上達到防毒、防駭、防詐等目的，現在不但自己研發產品、推出自有品牌，還建置一批優秀的資安專家。

被譽為資安檢測服務最高等級的「紅隊演練」，即是中華資安國際的強項之一。簡要來說，由資安專家擔任紅隊攻擊方，以駭客的思維無所不用其極地進行入侵演練，同時可驗證防守方（藍隊）的偵測與回應能力，協助企業挖掘問題，發現部署的盲點，而中華資安國際是國內唯一一家通過ISO 20000認證的公司。

《財訊》也發現，迄今，中華資安國際的員工已增至280人，去年營收達14億元，每股獲利6.2元，營收年複合成長率30%，今年也將延續成長動能。不論從營收與獲利規模來看，中華資安國際在台灣本土資安服務產業中，已站穩第1大。目前，來自於台灣政府機關等公部門的營收比重超過3成，其次為金融業、高科技製造業、半導體產業等。

「我們這個行業很特殊，客戶家裡出了事，資安要怎麼保護，其實不會想要讓第3方知道，所以我們要把客戶照顧好取得信任感。」洪進福透露，資訊安全已變成企業競爭力的一環，「不只是服務，我們也必須拿出更好的產品。」

未來5年 鎖定兩發展方向

展望下一個5年，中華資安國際將鎖定兩大重點發展項目。第一，自有產品與品牌拓展；其中SecuTex提供企業從網路到端點的全面防護，已經導入國內重要政府機構、金融機關、關鍵基礎設施、教育體系等場域。至於CypherCom是一套加密通訊系統，著眼於在零信任的既有行動通訊網路上，建構一套安全的、不被竊聽的通訊系統，完成「端點對端點」的加密通訊，這個軟體在Apple Store也能下載。

第二，邁向國際市場。洪進福認為，「資安不是一個人的江湖」，讓外商人員進來做資安檢查，信任度必須要克服，所以將尋求當地夥伴合作，才能更快落地；再者是利用中華電信在海外據點的優勢。此外，隨著台灣網通、高科技大廠近年積極南向布局，也將帶來新一波的商機。

最後，洪進福透露，他做了一件最重要的事，就是向母公司爭取8千張的股票選擇權，讓當初選擇離職創業的同仁們與新加入的員工有認股的機會，對他們而言，打拚的不只是職業也是事業，「讓我們找到很好的資安人才。」 …（本文出自《財訊》雙週刊692期）

（文／楊喻斐）

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